¿Dónde estará el camión para tramitar el pasaporte mexicano en Florida?: consulado móvil en Miami atenderá con citas

El Consulado General de México en Miami, Florida, anunció las fechas y horarios oficiales del próximo consulado móvil, con el objetivo de acercar sus servicios a los connacionales que deseen realizar trámites de documentación y orientación legal sin tener que trasladarse hasta la sede principal.

El consulado móvil de México atenderá en Miami

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el consulado móvil operará los días sábado 18 y domingo 19 de octubre, en las instalaciones del East Coast Migrant Head Start Project, ubicadas en 1803 North 21 St., Fort Pierce, FL, 34950.

Horarios y días del consulado móvil en Miami (X @ConsulMexMia)

El horario de atención será el sábado 18 de octubre de 08:00 a 17:00, y el domingo 19 de octubre de 08:00 a 12:00 (siempre hora local).

Durante esos días, el consulado sobre ruedas brindará servicios como la expedición o renovación de pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar (INE), así como trámites de registro civil, entre ellos el de doble nacionalidad. También se ofrecerán servicios de orientación legal y otros apoyos consulares.

Cómo agendar una cita en el consulado móvil de Miami

El Consulado de México en Miami recordó que todos los interesados deben agendar una cita previa, ya que no se atenderá sin cita, incluso si los solicitantes cumplen con los requisitos.

El consulado móvil de México atenderá en Fort Pierce, al norte de Miami, en octubre (X @ConsulMexMia)

Desde 2022, las citas se gestionan a través del sistema “Mi Consulado”, creado por la SRE para simplificar los trámites en el extranjero. Las citas pueden realizarse de las siguientes maneras:

Por teléfono: llamando al (1) 424-309-0009 .

llamando al . Por internet: a través del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores .

a través del portal oficial de la . Por correo electrónico (solo registro civil o doble nacionalidad): enviando un mensaje a registrocivilmia01@sre.gob.mx , con el asunto “Cita Consulado Móvil Fort Pierce Octubre” .

enviando un mensaje a , con el asunto . Por WhatsApp: enviando un mensaje al 213-057-2981, donde un asistente virtual ayudará a completar el proceso.

La dependencia reiteró que todas las citas son gratuitas e intransferibles, y advirtió a los connacionales que no utilicen intermediarios o gestores externos, ya que podrían ser víctimas de fraude o cancelación de citas.

Consulado de Miami tendrá jornadas sabatinas

El Consulado de México en Miami también anunció jornadas sabatinas extraordinarias para facilitar la atención a quienes no pueden acudir entre semana. Durante estas fechas, el consulado abrirá sus puertas de 08:00 a 14:00 horas, únicamente para trámites de pasaporte y matrícula consular.

Jornadas sabatinas de los consulados de México en Estados Unidos (X @ConsulMexMia)

Las próximas jornadas confirmadas serán el sábado 22 de noviembre y el sábado 6 de diciembre. Las citas estarán disponibles aproximadamente tres semanas antes de cada jornada, y se podrán agendar mediante los mismos canales oficiales.

Un servicio clave para la comunidad mexicana

El programa “Consulado sobre ruedas” fue creado para acercar los servicios consulares a las comunidades mexicanas que viven lejos de las oficinas principales. Gracias a estas jornadas, miles de connacionales pueden tramitar documentos esenciales para su identificación, empleo o viajes, sin tener que recorrer grandes distancias.

El Consulado de Miami enfatizó que su objetivo es continuar fortaleciendo la atención y protección consular de los mexicanos en Florida, además de fomentar la confianza en los servicios oficiales del gobierno mexicano en el exterior.