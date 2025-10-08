Lluvia de meteoritos Dracónidas 2025: cuándo es y cómo verla

La lluvia de meteoritos Dracónidas es una de las dos que se suelen dar en octubre. Se trata de un fenómeno astronómico por el cual se puede ver en el cielo una serie de estrellas fugaces cruzar el cielo. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es y cómo ver este evento.

Puntualmente, las Dracónidas provienen del cometa 21P/Giacobini-Zinner y llevan este nombre porque encuentra en la constelación de Draco (el Dragón). El astro orbita alrededor del Sol y deja una nube de fragmentos y partículas de polvo que quedan distribuidos en su recorrido, formando un anillo o estela de escombros. Cuando la Tierra atraviesa esta nube de restos cometarios, esos fragmentos entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se calcinan por la fricción con el aire, produciendo destellos luminosos visibles como meteoros o “estrellas fugaces”.

Se trata de un grupo de meteoros provenientes del cometa 21P / Giacobini-Zinner NASA

Cuándo es la lluvia de meteoritos Dracónidas 2025

Según el sitio Time and Date, la lluvia de meteoritos Dracónidas está activa desde el 6 de octubre y se extiende hasta el 10 de octubre. El momento pico de esta se da este miércoles 8 de octubre, en el cual se podrá ver la mayor cantidad de estrellas fugaces. La actividad podría llegar hasta entre 150 y 400 meteoros por hora en esta fecha.

Lluvia de meteoritos Dracónidas 2025

La Luna llena puede dificultar la observación de la lluvia de estrellas Foto: Pixabay Pixabay

Este evento se podrá observar a simple vista desde la Argentina durante la noche de este miércoles. Sin embargo, presenta ciertas dificultades su avistaje porque coincide con la Luna llena de octubre, la cual es muy brillante y puede opacar las estrellas fugaces.

Por otro lado, para ver este evento es fundamental que el cielo despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la noche del miércoles puede que esté nublado en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Todo lo que hay que saber para ver la lluvia de meteoritos Dracónidas desde la Argentina Crédito: Business Insider Es

A continuación, algunas recomendaciones para ver la lluvia de meteoritos Dracónidas:

1 Consultar el pronóstico del tiempo local:

Es necesario confirmar que habrá las condiciones adecuadas para la noche de observación de lluvia de meteoros.

2 Buscar un lugar apartado para observar

Debe ser lejos de las luces de la ciudad. Una vez en el lugar óptimo, los ojos pueden tardar de 15 a 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad. Evitar el uso de linternas o luces blancas intensas que puedan afectar la adaptación visual nocturna.

3 Vestirse de acuerdo al clima

Es importante asegurarse de estar cómodo, especialmente si se planea estar afuera por mucho tiempo. Se recomienda llevar una manta o una silla cómoda; observar meteoros puede ser un poco complicado.

4 Observar el cielo

Una vez encontrado el sitio de observación, lo mejor es tumbarse en el suelo y mirar al cielo. Lo mejor es encontrar el radiante del cometa de donde se originan los meteoritos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros se verán. Para encontrarlo, se puede usar una aplicación de astronomía con un mapa interactivo.

5 Tener paciencia y tiempo

Se debe esperar al menos 30 minutos para que los ojos se ajusten a la oscuridad y luego hay que dedicar al menos una hora o más a la observación para aumentar las chances de ver meteoros.