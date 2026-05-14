Miles de solicitudes migratorias en riesgo: por qué el Uscis podría rechazar más rápido la residencia permanente

Los migrantes podrían verse afectados por una nueva medida adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que habilitará al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) a rechazar o denegar más rápidamente trámites como la residencia permanente cuando detecte firmas inválidas en las solicitudes. La disposición entrará en vigor el 10 de julio.

Nueva regla del Uscis: por qué pueden rechazar trámites migratorios por firmas inválidas

La IFR 2026-09289, publicada en el Registro Federal, establece que el Uscis podrá rechazar o denegar formularios migratorios si descubre que contienen firmas inválidas, incluso después de haber aceptado inicialmente el trámite.

El DHS habilitará rechazos más rápidos por firmas inválidas Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con el DHS, el objetivo es reforzar la aplicación de los requisitos formales y evitar que solicitudes con problemas permanezcan durante largos períodos dentro del sistema antes de recibir una revisión completa. La normativa también habilita al organismo a conservar las tarifas abonadas si decide emitir una denegación por este motivo y considerar el caso “totalmente resuelto”.

El ente federal afirmó que la oficina de inmigración procesa millones de formularios cada año y que los mecanismos de recepción inicial no siempre logran identificar todas las inconsistencias. Durante el año fiscal 2025, la agencia recibió más de 13 millones de casos.

Muchas irregularidades recién se detectan durante la etapa de adjudicación, cuando los oficiales comparan presentaciones anteriores y realizan revisiones más detalladas de cada expediente. La entidad justificó la medida al sostener que busca reducir revisiones que demandan tiempo y recursos administrativos.

Qué firmas considera inválidas el Uscis en formularios migratorios

El Uscis considera válida una firma manuscrita realizada por el propio solicitante para confirmar que conoce y aprueba el contenido del formulario y de la documentación presentada. En algunos procedimientos digitales, la agencia también acepta determinadas firmas electrónicas.

Por el contrario, el Uscis establece que pueden ser consideradas inválidas las firmas mecanografiadas, estampadas, generadas mediante software o copiadas desde otros documentos. El organismo explicó además que detectó un aumento de expedientes con rúbricas repetidas en múltiples documentos migratorios.

Muchas irregularidades aparecen durante la etapa de adjudicación Fotomontaje realizado con IA

Según el documento oficial, algunos casos incluyeron imágenes de firmas pegadas digitalmente en decenas o miles de peticiones distintas. Estas prácticas generan dudas sobre la autenticidad de los trámites y pueden estar relacionadas con fraude o presentaciones realizadas sin autorización del solicitante.

En qué casos el Uscis puede quedarse con el dinero de un trámite migratorio

La nueva regla establece dos escenarios distintos. Cuando la irregularidad se detecta durante la recepción inicial, la presentación puede ser rechazada y enviada nuevamente al solicitante junto con la devolución del pago realizado.

Sin embargo, si el problema aparece después de que el caso ya ingresó al proceso de adjudicación, el Uscis tendrá la facultad de denegar el beneficio y conservar la tarifa abonada.

La norma también diferencia las posibilidades de revisión. Las denegaciones podrán apelarse mediante el Formulario I-290B, mientras que los rechazos quedarán fuera de cualquier instancia de apelación.

Cuántas solicitudes migratorias rechazó el Uscis por firmas inválidas en EE.UU.

La dependencia federal informó que las decisiones vinculadas con problemas de firma crecieron de manera sostenida durante los últimos años. En relación con estos casos, las autoridades registraron:

300 denegaciones en 2021

436 en 2022

727 en 2023

1545 en 2024

2953 en 2025

A su vez, estimaron que el promedio futuro rondará las 1200 resoluciones anuales relacionadas con autenticaciones inválidas. La regla interina final permanecerá abierta a comentarios públicos hasta su entrada en vigor a través del portal federal regulations.gov.