Dónde queda el loanDepot Park: el templo del béisbol en Miami que albergará la final del WBC 2026

Miami se ha consolidado como el bastión indiscutido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). El loanDepot Park, ubicado en la Little Havana y hogar habitual de los Miami Marlins, se distingue como el escenario principal de esta edición al ser la única sede que alberga todas las etapas de la competencia, desde la ronda inicial hasta la gran final entre el 4 y el 17 de marzo.

Se ve al equipo de Corea durante el himno nacional antes de jugar contra el equipo de República Dominicana en el partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 AL BELLO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Esta elección estratégica de la MLB refuerza la posición de la ciudad como un epicentro deportivo global, apoyada en una demografía multicultural que integra a importantes comunidades de Venezuela, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico.

El calendario oficial distribuyó la acción en tramos bien definidos. En Miami se jugó íntegramente el Grupo D, entre el 6 y el 11 de marzo, con selecciones de alto perfil como Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Nicaragua e Israel.

El mismo escenario recibió dos cruces de cuartos de final el 13 y el 14 de marzo, antes de transformarse en sede exclusiva de la fase decisiva: las semifinales que se juegan entre el 15 y el 16 de marzo y la final que se disputará el martes 17.

JUAN SOTO EN LA VICTORIA DE DOMINICANA

Epicentro de la celebración latina en el World Baseball Classic

Durante las noches de Clásico, el loanDepot Park ofrece un clima distinto al de la temporada regular: música a todo volumen, cánticos organizados por hinchadas caribeñas y sudamericanas y una intensidad en las tribunas que remite más a la Serie del Caribe que a un juego típico de MLB.

Esa “fiesta latina” ya había sido protagonista en la edición 2023 y, en 2026, vuelve a funcionar como marca registrada de un torneo que se apoya en el peso de las diásporas para convertir cada jornada en una experiencia cultural inmersiva.

Venezolanos y dominicanos han celebrado en este estadio de Miami AP

En términos de infraestructura, el estadio se distingue por su techo retráctil, clave para garantizar la continuidad de los encuentros frente a la amenaza constante de lluvia en el sur de Florida.

Para el público, la logística también está estandarizada: la venta de entradas se centraliza en los canales oficiales de MLB, con boletos disponibles para todas las fases, desde la fase de grupos hasta el partido por el título.

En los alrededores, la llamada “Miami Fan Zone” funciona como extensión del espectáculo: un espacio con activaciones, gastronomía y pantallas gigantes pensado para recibir tanto a residentes de la ciudad como a aficionados que viajan especialmente desde América Latina.

El venezolano Wilyer Abreu, en el centro, celebra con sus compañeros tras conectar un jonrón durante la sexta entrada del partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol contra Japón, el sábado 14 de marzo de 2026, en Miami Marta Lavandier� - AP�

A diferencia de otros certámenes internacionales, el Clásico Mundial 2026 simplifica su mapa en la etapa clave al concentrar la acción en un único punto neurálgico.

Con el calendario confirmado y todas las miradas puestas en el loanDepot Park, Miami se ratifica como el centro de atención para los seguidores del béisbol a nivel mundial, con la promesa de tribunas encendidas y un nivel competitivo acorde al título que estará en juego.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.