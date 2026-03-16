Cuándo se juega la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
El WBC que comenzó el 4 de marzo llega a su cierre el martes 17 en el loanDepot park, en el corazón de Little Havana, con un campeón definido a partido único
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La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará el martes 17 de marzo, a las 20.00 (hora del Este de Estados Unidos), en el loanDepot Park de Miami, el estadio techado que es casa de los Marlins y epicentro de la fase decisiva del torneo.
Una nueva final del WBC en Miami
La organización eligió nuevamente el loanDepot Park, con techo retráctil y capacidad superior a las 36.000 personas, como sede del encuentro por el título, en buena medida por su ubicación en Little Havana, barrio de marcada impronta latina que ya en 2013, 2017 y 2023 convirtió al estadio en una caja de resonancia de las diásporas caribeñas y sudamericanas.
En términos de pantalla, la definición tendrá tratamiento de gran evento deportivo en Estados Unidos.
La final será transmitida en señal abierta por FOX, con relato en inglés para todo el país, y en simultáneo por FOX Deportes, destinada a la audiencia hispanohablante.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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