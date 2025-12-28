Dónde queda la pequeña Managua en Florida: el punto de unión de los migrantes nicaragüenses

Más de medio millón de migrantes de Nicaragua viven en Estados Unidos en 2025 y Florida es un destino popular para esta población. En el Estado del Sol surgió hace décadas una ciudad reconocida como “la pequeña Managua”, que se convirtió en un punto de encuentro para esta comunidad.

La ubicación de “la pequeña Managua”, el punto de encuentro de nicaragüenses en Florida

Este apodo corresponde a la ciudad de Sweetwater, ubicada en el condado de Miami-Dade, al sur de Florida. Con 19.544 habitantes, esta localidad tiene el 96,2% de su población de origen hispano, lo que representa un total de 18.800 personas, según Data USA.

Esta localidad, bajo la administración del alcalde José “Pepe” Díaz, está cerca del Dolphin Mall y de la Florida International University (FIU).

Debido a su concentración de población nicaragüense, que según estimaciones de Confidencial Digital registra un total de 4000 habitantes de esa procedencia, se conoce popularmente como “Little Managua” (“la pequeña Managua”). También viven una gran proporción de migrantes cubanos en el territorio.

Fundada en 1941, Sweetwater registró un crecimiento poblacional notable, con 500 residentes en 1959, 3000 en 1970 y más de 19.000 en la actualidad, según el sitio web oficial de la ciudad.

La migración de la comunidad hispana contribuyó de forma significativa al incremento poblacional de la región, además de la edificación y construcción de instituciones y autopistas al norte y al oeste de la localidad en Miami-Dade.

La población de origen nicaragüense en Sweetwater tiene una gran representación, en un territorio con más del 90% de hispanos Instagram/littlemanagua

En ese sentido, numerosos locales y negocios honran sus orígenes con la bandera azul y blanca, además de platos y recetas típicos de Nicaragua, incluidos en sus menús diarios. También posee el Centro Comercial Managua.

Cómo es Sweetwater, “la pequeña Managua” ubicada en Florida

En la actualidad, el territorio cuenta con un departamento de policía, el ayuntamiento, cuatro parques, una escuela primaria, una estación de bomberos del condado, 6441 viviendas, 14 centros comerciales, más de 600 negocios, varias iglesias y un banco, detalla la administración local.

Muchos de los negocios fueron fundados por migrantes nicaragüenses que llegaron a EE.UU. en la década de 1980. Entre ellos, se encuentran Raspados Loly’s, Fritanga y tortillería Carne asada y panadería La Chipiona.

El Ayuntamiento de la ciudad detalló la evolución del territorio floridano desde su fundación y la importancia de la migración Facebook/City of Sweetwater Government

La avenida que honra a la población nicaragüense en la ciudad de Florida

Sweetwater tiene una intersección denominada Avenida Nicaragua, que conllevó la aprobación de una resolución por parte del gobierno municipal. La iniciativa fue liderada en 1994 por la entonces alcaldesa Matilde Aguirre y perduró durante seis años en la esquina entre la SW 104 Court y Flagler Street.

Según El Nuevo Herald, el letrero fue retirado posteriormente durante una revisión de las vías del condado que desató una controversia. Así, las autoridades determinaron que se requería la aprobación del condado de Miami-Dade para su cambio.

En abril de 2025, la ciudad de Florida recuperó su Avenida Nicaragua, con la insistencia del Movimiento Mundial Dariano y el apoyo del actual alcalde del territorio, José Díaz, para aprobar la resolución. La localidad también cuenta con el Parque Rubén Darío a modo de homenaje a la comunidad.