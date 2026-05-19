El candidato demócrata que apuntó contra Newsom en California: “No se puede culpar de todo a Trump”

En plena carrera por la gobernación de California, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, lanzó críticas contra la gestión de Gavin Newsom en el estado y contra los demócratas a nivel federal, y aseguró que no todos los problemas pueden atribuirse al presidente Donald Trump. El dirigente sostuvo que las dificultades vinculadas al costo de vida, la crisis habitacional y la falta de accesibilidad económica se profundizaron durante años bajo administraciones demócratas.

Villaraigosa cuestionó el manejo demócrata de California

Según The Hill, el demócrata participó de una entrevista en el programa The Weekend: Primetime, de MS NOW, donde comenzó con una crítica directa hacia Trump, aunque rápidamente desplazó el eje hacia la situación interna del estado. Allí afirmó que los demócratas deben asumir responsabilidades por los problemas estructurales que afectan a millones de californianos.

Antonio Villaraigosa sostuvo que no toda la culpa del deterioro en la calidad de vida surgió por la presidencia de Donald Trump FREDERIC J. BROWN - AFP

“Pero no podemos echarle todo a Donald Trump”, expresó el exalcalde. Luego enumeró varios de los conflictos que, a su entender, se agravaron bajo políticas impulsadas por dirigentes de su propio partido. Entre ellos mencionó el crecimiento de la indigencia, el aumento del precio de las viviendas, los elevados costos de los servicios públicos y las dificultades para afrontar el alquiler.

Villaraigosa remarcó que California atraviesa una crisis de asequibilidad que golpea especialmente a la clase media y trabajadora. “La gente no puede pagar la renta”, señaló durante la entrevista.

El dirigente demócrata aseguró que ese escenario no puede explicarse únicamente por la administración federal republicana, sino también por decisiones tomadas a nivel estatal durante los últimos años.

El mensaje de Villaraigosa, dirigido al electorado moderado

De acuerdo con Fox News, el candidato sostuvo que el Partido Demócrata pierde el respaldo de votantes moderados y persuadibles, una situación que considera alarmante de cara a las próximas elecciones. En ese contexto, planteó que se necesita revisar la estrategia política y recuperar la confianza de sectores desencantados.

“Tenemos que mirarnos al espejo”, afirmó Villaraigosa. “Cuando estás perdiendo al centro, tienes que preguntarte qué cambios hay que hacer para restaurar la confianza en nosotros como partido”, agregó.

El exalcalde se definió como una figura incómoda dentro de la estructura partidaria al asegurar que fue “la bomba fétida en el ascensor” al desafiar algunas de las posiciones tradicionales de los demócratas californianos.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

Críticas al gasto estatal y al crecimiento del gobierno

Aunque Villaraigosa no mencionó directamente a Newsom, Fox News interpretó sus declaraciones como una crítica indirecta al gobernador, uno de los referentes más visibles del progresismo demócrata a nivel nacional y habitual blanco de cuestionamientos por el elevado costo de vida en California.

Villaraigosa cuestionó el manejo financiero de las administraciones demócratas recientes y comparó la situación actual con la gestión del exgobernador Jerry Brown. Según afirmó, Brown dejó un superávit presupuestario, mientras que posteriormente el estado comenzó a acumular déficits de manera recurrente.

Además, apuntó contra el crecimiento del aparato estatal. Según el exalcalde, el gobierno sumó 36.000 empleados públicos adicionales. También criticó el funcionamiento del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) al sostener que algunas oficinas permanecen abiertas solo tres días por semana.

Para Villaraigosa, el próximo gobernador deberá administrar los recursos “dentro de los límites” presupuestarios, una idea que utilizó para reivindicar su experiencia al frente de la alcaldía de Los Ángeles entre 2005 y 2013.

Antonio Villaraigosa se postuló como candidato a gobernador de California

Una campaña cuesta arriba en las encuestas

Villaraigosa continúa rezagado en los sondeos para la gobernación. Según una encuesta de Emerson College Polling/Inside California Politics citada por The Hill, el exalcalde cuenta con apenas un 4% de intención de voto.

El relevamiento muestra al exsecretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra como líder entre los candidatos demócratas con un 19% de apoyo. Detrás aparecen empatados el republicano Steve Hilton y el empresario demócrata Tom Steyer, ambos con 17%.

Por encima de Villaraigosa también figura el alcalde de San José, Matt Mahan, quien alcanza el 8% de respaldo. Aun así, el exalcalde de Los Ángeles insiste en mantenerse en la contienda y sostiene que su candidatura representa una alternativa distinta dentro del espacio demócrata.