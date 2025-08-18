El animal que se podrá volver a cazar en Florida tras de 10 años de prohibición, a partir del 1° de septiembre

Después de más de una década, el estado de Florida aprobó una medida que reanuda la cacería de uno de los animales más poderosos de sus bosques, el oso negro. La decisión se complementa con una enmienda estatal que establece el derecho a la pesca y la caza.

Por qué Florida permite la caza de osos negros

Luego de diez años, Florida ha vuelto a autorizar la caza de osos negros. La medida fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre local en agosto de 2025, a pesar de la fuerte oposición de grupos conservacionistas y de derechos de los animales, de acuerdo con CNN.

Además de la medida que autoriza la caza, se aprobó una enmienda en la constitución estatal que garantiza el derecho a la pesca y la caza. Hasta el pasado 13 de agosto, Florida era uno de los seis estados del país que prohibía la caza de osos negros.

La principal razón para esta decisión es que la comisión considera la caza una “herramienta importante y eficaz para gestionar las poblaciones de vida silvestre”. “Si la población de osos en Florida continúa con su ritmo actual, en algún momento en el futuro no tendremos suficiente hábitat”, se lee en el borrador del acta al que tuvo acceso CNN.

La votación de la semana pasada estableció cuatro zonas de caza y permite una amplia gama de métodos, desde el uso de arcos hasta perros entrenados. Los defensores de la medida argumentaron que hubo un aumento reciente en las interacciones entre humanos y osos negros, a medida que crecen ambas poblaciones.

Según la comisión, desde 1992, los osos negros han expandido su presencia en más de la mitad del estado y han triplicado el tamaño de su hábitat. Actualmente, se estima que hay unos 4000 osos negros en Florida, un aumento significativo en comparación con hace tres décadas, cuando solo había unos cientos.

Voces en contra de la caza de osos negros en Florida

Durante una reunión de la comisión en mayo de 2025, más de 160 personas se reunieron para dar su opinión pública sobre la propuesta de aprobar la caza de osos negros en el estado de Florida. Según informó CNN, la mayoría de los oradores se opusieron a la medida.

Tras la aprobación de la ley, algunos grupos en defensa de los animales argumentaron que la iniciativa sienta un precedente peligroso. Bear Defender, una de las organizaciones que defiende a esta especie, afirmó que la medida no es “conservación”, aunque se busque controlar la población de estos animales.

Nicole Cordano, quien dirige la campaña de Bear Defenders, dijo a CNN en un comunicado que se aprobaron “algunos de los métodos más controversiales y crueles para la caza de osos negros”, mientras que, a la par, se eliminan los puestos de control que garantizaban la supervisión.

Desde 2024, Florida ya había aprobado una iniciativa que permite a los ciudadanos usar fuerza letal contra los osos si creen que representan una amenaza inminente para ellos o su propiedad.

La nueva medida entrará en vigor el próximo 1° de septiembre de 2025, mientras que la temporada de caza abrirá en diciembre, después de que se obtengan los permisos por sorteo.

Estados donde se cazan más osos negros

Según la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos (HSUS, por sus siglas en inglés), entre 2010 y 2020, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte y Maine fueron los estados con más muertes de osos negros debido a la caza, con un total de más de 100.000 animales en conjunto en todo el país.