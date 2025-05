Caminaba por una tienda Lowe’s de Florida y lo que vio lo dejó paralizado: “No todos los días”

El martes 13 de mayo no fue un día más en el trabajo para Steve Warren, un empleado de medio tiempo de una tienda de la cadena Lowe’s en Wildwood, Florida. Mientras caminaba por el sector de jardinería, se encontró con un oso negro, que se había detenido a olfatear una selección de especias y hierbas aromáticas.

La mañana del martes 13 de mayo transcurría tranquila en la tienda de Lowe`s de Wildwood, una ciudad ubicada en el condado de Sumter, en Florida. Habían abierto las puertas a las 6 hs, como de costumbre, mientras que una hora después comenzaron a llegar varios clientes a hacer sus compras.

El oso, captado por un trabajador de la tienda

Sin embargo, la rutina de la tienda se vio alterada cerca de las 7 hs, cuando algunos trabajadores descubrieron que, además de compradores, habían recibido otra visita. En el sector de jardinería, ubicado en una zona abierta de la tienda, un oso macho se paseaba por los pasillos y olfateaba las plantas.

Sorprendidos, algunos de los empleados fotografiaron al animal y subieron las imágenes a sus redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales.

Uno de ellos fue el empleado Warren, quien en su cuenta de Facebook comentó: “Bueno, no todos los días entras en una tienda y ves un oso oliendo las flores”. El hombre explicó que la foto la había sacado un compañero de trabajo del local que la cadena tiene en Wildwood.

La presencia del oso causó temor entre los clientes, que se alejaron rápidamente del sector de jardinería. De inmediato, se alertó de la situación a la Policía y a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

“El personal de la FWC fue notificado por la Policía local de un oso juvenil encerrado dentro de la sección del centro de jardinería al aire libre de Lowe’s Home Improvement en Wildwood”, detalló el portavoz de la División de Conservación de Hábitat y Especies de la FWC, Ryan Sheets.

Un oso negro apareció en el sector de jardinería de Lowe's, Florida

Según explicó, un equipo especializado en “manejo de osos” de la FWC se dirigió al lugar con el objetivo de “atrapar y reubicar al oso”. Sin embargo, eso no fue necesario, ya que el animal salió de la tienda por su cuenta y abandonó el área.

El aumento de encuentros con osos en Florida: ¿a qué se debe?

Sheets explicó a Nuevo Herald que “durante esta época del año, los avistamientos de osos negros aumentan en áreas suburbanas y urbanas, incluso en ciudades como Tampa, Orlando, Jacksonville y otras localidades en todo el estado".

Además, agregó que esto ocurre cuando “los osos negros juveniles abandonan las áreas de distribución de sus madres, en busca de nuevas ubicaciones propias para establecerse”.

El especialista consideró que “ver un oso en un vecindario no es necesariamente motivo de alarma”, pero recalcó en la necesidad de que las personas tomen recaudos para que los animales no encuentren fuentes de alimento a su alcance. “Por lo general, si un oso no es capaz de encontrar comida y se le da espacio, seguirá adelante”, señaló.

Los depósitos de basura de las casas suelen atraer a los osos que habitan en algunas regiones de Florida

Recomendaciones para evitar incidentes con osos

El programa BearWise difundió una serie de medidas para reducir las interacciones de humanos con los osos y así evitar incidentes. Entre ellas se encuentran:

Evitar alimentarlos.

Limpiar las parrillas en los patios.

Dejar la basura en lugares menos accesibles.

Retirar los comederos para pájaros.

Evitar dejar comida para las mascotas afuera.