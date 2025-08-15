Deportation Depot: cómo es el nuevo centro de detención de migrantes que presentó Ron DeSantis en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio a conocer este jueves un nuevo centro de detención para inmigrantes al que denominó Deportation Depot. Esta será la segunda instalación de estas características, después de que la controvertida Alligator Alcatraz comenzara a funcionar en los Everglades.

El nuevo centro de detención de migrantes en Florida

En una publicación en redes sociales, Ron DeSantis presentó el nuevo centro de detención en Florida, destacando que Florida está marcando el camino para otras jurisdicciones al colaborar con la administración Trump en su objetivo de “proteger a los estadounidenses del flagelo de la inmigración ilegal”.

Governor DeSantis Expands Florida’s Capacity to Detain and Deport Illegal Aliens via new “Deportation Depot” https://t.co/ojfah0lDd5 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 14, 2025

Dónde está y cómo es Deportation Depot

En el texto, añadió que el Deportation Depot se ubicará en la Institución Correccional Baker, en Sanderson, una comunidad en el condado de Baker. La instalación, que actualmente se encuentra cerrada, servirá para detener y procesar a inmigrantes indocumentados para su deportación.

“Estamos autorizando y pronto abriremos este nuevo centro de detención, procesamiento y deportación de inmigrantes ilegales aquí en el norte de Florida”, comentó el gobernador en la conferencia de prensa que ofreció desde las instalaciones de la prisión.

En el mensaje de redes sociales, también destacó las medidas que ha tomado su gobierno para alinearse a las políticas migratorias de Trump: “Contamos con más oficiales certificados 287 (g) que cualquier otro estado, y estos profesionales de las fuerzas del orden de Florida colaboran con nuestros socios federales para ayudar a identificar, detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados de nuestro país”.

¿Cómo será Deportation Depot y cuándo estará lista?

De acuerdo con CNN, las instalaciones de prisión estatal se ubican a unas 43 millas (69 kilómetros) al oeste del centro de Jacksonville. En la conferencia de prensa que se realizó este jueves, se informó que el centro tendrá capacidad para recluir a 1300 detenidos.

El republicano comentó: “La razón de esto no es simplemente alojar a las personas indefinidamente. Queremos procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes indocumentados a su país de origen. Ese es el objetivo”. Agregó que el centro de detención “estará operativo pronto”, aunque no específico una fecha.

“No tomará una eternidad, pero tampoco tenemos prisa por hacerlo hoy mismo”, dijo el gobernador. DeSantis señaló que la instalación era adecuada debido a su capacidad y su proximidad a un aeropuerto regional (Aeropuerto de Lake City).

Según The Associated Press, el gobernador destacó la relativa facilidad y economía de construir la instalación en una prisión preexistente, y estimó el costo total en 6 millones de dólares. “Esta parte de las instalaciones no se está utilizando actualmente para los presos estatales. Simplemente, nos permite entrar y levantarla rápidamente y a bajo costo”.

El nuevo centro de detención migratoria se ubicará en la Institución Correccional Baker en Sanderson, una instalación en desuso Florida Department of Corrections

Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, explicó que podrían necesitarse de dos a tres semanas para que las instalaciones estén operativas. “Un edificio que ha estado inactivo durante un par de años enfrentará algunos desafíos imprevistos”, indicó.

El personal estará a cargo de la Guardia Nacional de Florida y contratistas estatales “según sea necesario”, precisó el gobernador. Agregó que los detenidos en la nueva instalación tendrán “los mismos servicios” que están disponibles en el primer centro de detención del estado, en referencia a Alligator Alcatraz.