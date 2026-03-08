El bastión latino de Miami que alberga el estadio emblema del Clásico Mundial de Béisbol

Miami se posiciona como el bastión indiscutido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés). El loanDepot park, casa de los Marlins, resulta el escenario principal del torneo al ser la única sede que recibe las tres instancias de la competencia: la ronda inicial, los cuartos de final y la definición por el título. Esta elección por parte de la MLB refuerza el rol de la ciudad como epicentro deportivo gracias a su demografía, que integra a amplias comunidades de Cuba, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.

Miami es sede de grandes partidos en el WBC

La agenda oficial marca el inicio de la actividad del Grupo D entre el 6 y el 11 de marzo. Este segmento convoca a equipos de jerarquía como Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Israel y Países Bajos. Posteriormente, el estadio recibe los cruces de cuartos de final los días 13 y 14 de marzo.

El Estadio LoanDepot Park, en Miami, es sede del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El camino hacia la consagración termina en este mismo recinto, donde las semifinales y la gran final del World Baseball Classic ocurren entre el 15 y el 17 de marzo, siempre en horario del Este de Estados Unidos. La trayectoria al campeonato pasa obligatoriamente por el campo de los Marlins.

La organización apuesta por el ambiente festivo que caracteriza a la región. El reporte de la MLB subraya que el estadio ofrece un clima distinto al de la temporada regular, donde la música y el fervor de los aficionados recuerdan a la dinámica de la Serie del Caribe.

Este fenómeno destaca cómo el peso de las comunidades latinoamericanas transforma el evento en una experiencia cultural. Durante la edición 2023, la instancia decisiva presentó un clima de “fiesta latina” en loanDepot park y señala que, para 2026, el torneo vuelve a apoyarse en esta atmósfera para potenciar la conexión con los hinchas.

Dominican Republic's Julio Rodríguez, center, celebrates after hitting a solo home run during the eighth inning of a World Baseball Classic game against Nicaragua, Friday, March 6, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)� Lynne Sladky� - AP�

En cuanto a la logística para el público, la venta de entradas se centraliza exclusivamente en la plataforma oficial de la MLB. El sitio ofrece boletos individuales para todas las fases, incluyendo el acceso a la gran final.

Además, los organizadores despliegan el sector denominado “Miami Fan Zone” en los alrededores del parque, un espacio diseñado para brindar hospitalidad y activaciones especiales a los visitantes que llegan desde distintos puntos de América Latina para seguir a sus selecciones nacionales.

A diferencia de otros certámenes, el World Baseball Classic 2026 simplifica su recorrido competitivo al mantener la acción en un único punto neurálgico durante los días de torneo.

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Con la confirmación oficial del calendario, Miami se consolida como el centro de atención para los seguidores del béisbol a nivel mundial, garantizando un evento marcado por la pasión de las tribunas y la alta competencia deportiva en el terreno de juego.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.