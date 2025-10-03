El hallazgo millonario en las costas de Florida: encuentran un tesoro de un galeón español perdido en un huracán de 1715

Un grupo de cazadores de tesoros recuperó más de 1000 monedas de plata y oro de las profundidades del mar en Florida. Los objetos, valuados en US$1 millón, fueron hallados entre los restos de un galeón español hundido en 1715, cuando un huracán arrasó con una flota que llevaba riquezas hacia el viejo continente.

Tesoro de galeón español hundido en 1715: más de 1000 monedas halladas en Florida

Tras siglos sepultado en el fondo del mar, este millonario tesoro fue recuperado por un equipo comandado por el Capitán Levin Shavers y la tripulación del M/V Just Right, informó en un comunicado de prensa 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC.

Las monedas habían sido acuñadas en las colonas españolas de México, Perú y Bolivia Web: 1715treasurefleet.com

Los especialistas lograron traer a la superficie más de 1000 monedas de plata, conocidas como Reales, junto con otras cinco piezas de oro -llamadas Escudos- y otros artefactos de oro. Todo ello era parte de la vasta fortuna que una flota de 11 galeones españoles que transportaban riquezas del Nuevo Mundo hacia Europa.

Esa travesía se interrumpió el 31 de julio de 1715, cuando un huracán desató una tragedia que terminó con las embarcaciones en el fondo del mar y esparció un tesoro que aún es buscado en la zona. Los historiadores estiman que hasta US$400 millones en oro, plata y joyas se perdieron en la tormenta, lo que la convierte en una de las mayores tragedias marítimas y botines de las Américas.

“Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino de las historias que cuenta", dijo Sal Guttuso, Director de Operaciones de la expedición. “Cada moneda es un pedazo de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio Español. Encontrar 1000 de ellos en una sola recuperación es raro y extraordinario”, agregó.

Las diferentes monedas recuperadas bajo el océano Web: 1715treasurefleet.com

Monedas de oro y plata de México, Perú y Bolivia entre el tesoro hallado en Florida

Las monedas recuperadas fueron acuñadas en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia. Varias conservan fechas y marcas de ceca visibles (inscripciones que indican donde fueron acuñadas), lo que las convierte en piezas codiciadas tanto para historiadores como para coleccionistas.

La condición en que se encontraron sugiere que formaban parte de un cofre o de un envío completo que se abrió cuando la nave se quebró bajo la fuerza del temporal. El descubrimiento también ofrece pistas sobre la ruta y la organización de las embarcaciones que partían del Nuevo Mundo rumbo a Europa.

“Cada hallazgo ayuda a reconstruir la historia humana de la flota de 1715. Estamos comprometidos a preservar y estudiar estos artefactos para que las generaciones futuras puedan apreciar su importancia histórica”, agregó Guttuso.

Parte de los Reales recuperados del naufragio Web: 1715treasurefleet.com

Rescate en la Treasure Coast: qué ocurrirá con las monedas del naufragio de 1715

El lugar del descubrimiento de la fortuna se encuentra en un tramo de mar conocido como la Treasure Coast, en Florida. Allí opera, bajo regulaciones estatales y con estrictos protocolos arqueológicos, la firma 1715 Fleet – Queens Jewels, LLC.

La firma 1715 Fleet es la única autorizada por el gobierno para buscar el tesoro y resguardarlo Web: 1715treasurefleet.com

La compañía posee derechos exclusivos para realizar este tipo de rescates y actúa como custodio de los restos del naufragio. En 2015, había recuperado otros artefactos valuados en más de US$1 millón.

Los objetos recuperados ahora pasarán por un proceso de conservación antes de ser exhibidos. El plan contempla que algunas piezas formen parte de colecciones en museos locales, lo que permitirá que residentes de Florida y visitantes puedan ver de cerca los restos de uno de los episodios más dramáticos de la historia marítima.