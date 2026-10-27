El llamativo regalo de Ron DeSantis a Trump en Florida: una moneda de oro con un gesto obsceno

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio la bienvenida al presidente Donald Trump a su llegada a Fort Myers el viernes por la tarde con un inusual obsequio: una moneda de oro grabada con la imagen del mandatario realizando un gesto obsceno con el dedo medio. El regalo captó de inmediato la atención mediática tanto por la ilustración como por la provocativa inscripción que la acompaña.

Qué le regaló DeSantis a Trump

A la llegada de Trump a Florida el viernes 23 de octubre, el gobernador DeSantis lo esperaba en el aeropuerto con un particular regalo. La moneda dorada presenta el rostro de Trump junto con la frase en inglés “You missed, bitches (fallaron, cabrones)”. Tras la entrega, Trump enseñó la pieza a los periodistas presentes durante su arribo al estado.

La moneda que DeSantis entregó al presidente Trump muestra su figura con un gesto obsceno y una frase que alude a los intentos de asesinato que sufrió en 2024 Captura de video The New York Post

“Es de un amigo mío de Florida. Es una moneda genial, como muchas, pero en el otro lado tiene un pequeño… ¿pueden verlo verdad?”, expresó el gobernador, en alusión a la figura de Trump que muestra el dedo medio de su mano. “Les dije ‘necesito una de estas para hacérsela llegar al presidente’”, agregó sobre su relato, según recogió The New York Post.

Aunque no se especificó oficialmente el origen o propósito exacto de la inscripción, el mensaje parece hacer alusión a los múltiples intentos de asesinato a los que sobrevivió, entre los cuales destaca el atentado sufrido durante un mitin en Butler, Pensilvania, durante la campaña presidencial de 2024.

Los dos atentados contra la vida de Donald Trump

Durante su campaña presidencial en 2024, el actual mandatario estuvo en el centro de dos intentos de asesinato. El primero ocurrió el 13 de julio, durante un mitin en Butler, Pensilvania. En aquella jornada, Trump hablaba frente a su público cuando se escucharon fuertes estruendos y una bala rozó su oreja derecha.

El presidente Trump sufrió dos intentos de asesinato en 2024, y el primero dejó una foto icónica que se volvió símbolo del Partido Republicano (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

El atentado quedó inmortalizado en una imagen que se volvió símbolo del Partido Republicano en las elecciones de 2024. El atacante fue identificado como Thomas Matthew Crooks, y murió abatido por agentes de seguridad. Además, un asistente al mitin, Corey Comperatore, falleció y otras dos personas resultaron heridas.

El segundo intento de asesinato tuvo lugar el 15 de septiembre de 2024, cerca del Trump International Golf Club, en West Palm Beach. En las inmediaciones del área, un agente del Servicio Secreto detectó a una persona armada, que luego fue detenida sin haber logrado disparar.

Tensión en el Partido Republicano: el encuentro entre DeSantis y Trump

La reunión entre el presidente y el gobernador floridano se produjo en el marco de un mitin político encabezado por Trump en Fort Myers. Se trata de un nuevo acercamiento en la compleja relación entre ambas figuras del Partido Republicano.

Aunque Trump apoyó la candidatura de DeSantis a la gobernación en 2018, la relación sufrió serias tensiones cuando el político floridano compitió contra él por la nominación presidencial republicana de 2024. Luego de una victoria del actual presidente en las primarias, el gobernador se retiró de la contienda y le ofreció su apoyo.

La reunión entre Ron DeSantis y Byron Donalds en Florida

Pese a haber recompuesto su vínculo, persisten diferencias públicas en temas clave de agenda, como la regulación de la inteligencia artificial. De igual forma, en las primarias republicanas para definir al sucesor de DeSantis en la gobernación de Florida, Trump decidió dar su respaldo temprano al representante Byron Donalds.

En este escenario, el próximo martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término que definirán al sucesor de DeSantis en Florida, y cuyo resultado será determinante para el resto del mandato del presidente republicano.