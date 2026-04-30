El famoso periodista que quiere representar a Florida en el Congreso: ya tiene el respaldo de Trump

El representante republicano Cory Mills se postula para un tercer mandato en el 7º distrito congresional de Florida. Entre sus nuevos contrincantes se encuentra Ryan Elijah, un reconocido periodista que trabaja en FOX 35 y prevé priorizar las necesidades de la comunidad por encima de todo.

Quié es Ryan Elijah, el periodista que busca representar a Florida en el Congreso

Elijah tiene 54 años y es oriundo de Fort Wayne, Indiana. Obtuvo su licenciatura en Comunicación de Masas/Ciencias Políticas en la Universidad de Anderson en 1994 y desde entonces, comenzó a trabajar en distintos medios de comunicación como Fox Sports e iHeart Media, según destaca su cuenta de LinkedIn.

Durante su tiempo con Fox Sports, fue reportero de campo y cubrió eventos de gran relevancia, como Super Bowl y campeonatos nacionales.

Se graduó de la Universidad de Anderson en 1994 con estudios en Comunicación de Masas y Ciencias Políticas Instagram/@ryanelijahfl

Para septiembre de 2012, inició un nuevo camino con FOX 35. Allí se desempeñó como copresentador de Good Day Orlando y presentador del programa Orlando Matters, centrado en temas de negocios y política.

En la actualidad, reside en Sanford con su esposa Tasha y sus dos hijos. De igual modo, es activo en su iglesia y en diversas juntas locales.

Qué se conoce de su candidatura y sus propuestas

El pasado 28 de abril, Elijah anunció su candidatura por el escaño del Cory Mills en el 7.º distrito. Su decisión de postularse surgió tras recibir apoyo de líderes comunitarios en los condados de Seminole y Volusia.

El candidatura prevé poner las necesidades de las comunidades del Distrito 7 como prioridad Instagram/@ryanelijahfl

“He criado a mi familia en este distrito durante 14 años y haré de las familias trabajadoras, las pequeñas empresas y las comunidades mi principal prioridad”, dijo el presentador en un comunicado en redes sociales.

La campaña del periodista republicano se centra en cinco pilares similares a la premisa presente en la administración Trump, según consignó su sitio web oficial:

Inmigración ilegal

Elijah sostiene que se debe cumplir el estado de derecho y asegurar las fronteras para proteger la seguridad de los estadounidenses. Sus puntos clave incluyen:

La colaboración con las fuerzas de orden local para detener el flujo de sustancias ilegales.

Oposición a cualquier medida que debilite la aplicación de la ley o que priorice a los no ciudadanos sobre la seguridad nacional

Ryah Elijah apoya el Save America Act, la legislación que prevé garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones Freepik - Freepik

Asimismo, apoya el Save America Act, la legislación que prevé garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones.

Economía

Su enfoque económico se encuentra en “reducir la intervención gubernamental” y controlar el gasto para aliviar el costo de vida de las familias. Esta premisa la desglosa en dos puntos claves:

Control del gasto público: aboga por detener el “gasto gubernamental fuera de control” que eleva la deuda nacional y los precios cotidianos.

aboga por detener el que eleva la deuda nacional y los precios cotidianos. Reducción de impuestos: propone bajar los impuestos para fomentar una economía más próspera y asequible.

Salud y bienestar

El republicano considera que EE. UU. debe mantener el liderazgo a nivel internacional en relación a la innovación médica. Es por ello que prevé abogar por la reducción de costos mediante beneficios fiscales y con la expansión de las Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA, por sus siglas en inglés).

Con relación al tópico salud, prevé abogar por la reducción de costos mediante beneficios fiscales y con la expansión de las Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) Freepik

Seguridad pública y Segunda Enmienda

Elijah se define como un “defensor de las fuerzas del orden” y de los derechos constitucionales. Debido a esto, propone legislaciones que protejan a los oficiales, entre ellas penas más severas por agredir o disparar contra agentes de la ley.

Militares y veteranos

El republicano enfatiza la necesidad de mantener a las fuerzas armadas como la “unidad de combate mejor equipada” y con la tecnología más avanzada del mundo. Para ello, se compromete a garantizar que los veteranos reciban la “mejor atención posible” tras su servicio.

Posturas divididas en el Partido Republicano

Elijah es del Partido Republicano y tuvo la oportunidad de entrevistar al presidente Donald Trump durante su primer mandato en 2019. En dicha conversación, discutieron temas como la reforma del sistema de salud, las críticas del magnate a los medios de comunicación y la gestión del gobernador Ron DeSantis en Florida.

“No tenía idea de que la prensa fuera tan deshonesta, tan falsa”, aseguró Trump.

Para los próximos comicios, Cory Mills cuenta con el respaldo oficial de Trump. Pese a ello, ha declarado que su intención es buscar el apoyo del presidente para su propia campaña.

Donald Trump mostró su respaldo a Coryn Mills en febrero de este año y aseguró que no lo defraudaría Truth Social/@realDonaldTrump

“No voy en contra del respaldo del presidente ni del partido. Voy a por ambos”, declaró Elijah a Fox News Digital. “Ahora mismo, estoy centrado en empezar con buen pie y hablar con la gente, y ya veremos qué pasa”.