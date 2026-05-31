Ron DeSantis aprobó nuevas leyes en Florida: cuáles entran en vigor en julio 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó cerca de 100 leyes en lo que va del año, entre ellas un paquete de medidas que comenzará a regir a partir del 1° de julio. Las disposiciones alcanzan áreas vinculadas al sistema sanitario, la seguridad ciudadana, la formación profesional y el ordenamiento urbano.

Cambios en la seguridad para cirugías en consultorios de Florida por una nueva ley

Entre los proyectos aprobados y firmados por DeSantis se encuentra la ley HB 1175, centrada en los estándares de seguridad para consultorios quirúrgicos ambulatorios.

La normativa establece que la Comisión de Edificación de Florida y la oficina del Alguacil de Incendios deberán definir nuevas reglas para el diseño y funcionamiento de estos espacios médicos.

Las nuevas leyes firmadas por DeSantis que entrarán en vigor el 1° de julio Imagen ilustrativa generada con IA

La legislación también modifica la capacidad permitida en este tipo de instalaciones. Con la entrada en vigor de la norma, los centros quirúrgicos de consultorio podrán atender hasta seis pacientes al mismo tiempo, en lugar del límite anterior de cuatro.

Nuevas reglas para salud y atención médica en Florida

Dentro del área sanitaria, otra de las medidas aprobadas es la SB 192, relacionada con los fondos administrados por médicos quiroprácticos. La ley elimina el tope de US$1500 que podía mantenerse en fideicomiso para futuros tratamientos o estudios de pacientes.

A su vez, la SB 578 ordena al Departamento de Asuntos de las Personas Mayores desarrollar una iniciativa estatal sobre Alzheimer y otras demencias. El programa deberá ofrecer información, asistencia y recursos destinados a residentes afectados por estas enfermedades.

Los cambios para estudiantes de enfermería de Florida antes de rendir el Nclex que estableció la SB 578 Nclex.com

En el ámbito educativo y profesional, la SB 340 incorpora nuevos requisitos para estudiantes de enfermería. Los egresados de programas profesionales y práctica deberán completar un curso de dos horas sobre trata de personas antes de presentarse al Examen del Consejo Nacional de Licencias (Nclex, por sus siglas en inglés).

Cambios en casos de violencia doméstica y el sistema judicial en Florida

Otra de las leyes que entrarán en vigor en julio es la HB 277, vinculada a casos de violencia doméstica. La normativa incrementa las sanciones para personas con antecedentes por delitos similares.

El texto también modifica el esquema de ayuda económica para víctimas que necesiten reubicarse. El monto por reclamo pasa de US$1500 a US$2500, mientras que el límite total de asistencia de por vida se fija en US$5000.

Ron DeSantis Presentó La Nueva Ley Sobre Armas

Además, los jueces podrán considerar amenazas contra mascotas familiares al evaluar pedidos de órdenes de protección. La medida incorpora ese criterio dentro de los factores contemplados en este tipo de procesos judiciales.

Florida implementa reformas sobre patrimonio y preservación histórica

La HB 131 introduce cambios en el Código de Sucesiones de Florida. La ley actualiza las condiciones para el nombramiento de curadores de bienes y revisa las exigencias vinculadas a las garantías y fianzas requeridas por los tribunales.

También se precisan los mecanismos para solicitar la remoción de administradores patrimoniales en casos de incumplimiento de funciones. El objetivo es reorganizar aspectos del sistema de administración judicial de herencias y patrimonios.

En paralelo, la HB 425 crea nuevas disposiciones para cementerios históricos afroamericanos registrados. La norma establece que los gobiernos locales deberán aprobar administrativamente modificaciones de zonificación cuando se trate de terrenos vacantes destinados a financiar el mantenimiento de estos espacios históricos.

Algunas iniciativas firmadas por DeSantis comenzaron a aplicarse de forma inmediata tras su promulgación. Entre ellas aparecen: