Emigró de Venezuela a Florida y una nueva ley de Ron DeSantis frenó su sueño americano

La vida de Mariangel Barbosa dio un giro inesperado cuando Florida eliminó el beneficio de matrícula estatal para jóvenes inmigrantes sin residencia permanente. La joven, que emigró de Venezuela junto a su padre hace siete años, soñaba con convertirse en criminóloga y ya estaba a un paso de graduarse en la Universidad Atlántica de Florida. Sin embargo, la decisión impulsada por la administración de Ron DeSantis triplicó el costo de sus estudios y la obligó a frenar un proyecto que ya llevaba años de esfuerzo, dedicación y sacrificio.

Emigró de Venezuela a Florida para estudiar, pero ahora una ley de Ron DeSantis podría arruinar sus sueños

Mariangel llegó a Florida tras escapar de la persecución política en su país natal. Se graduó con honores de la secundaria y completó un título de asociado, convencida de que su camino universitario estaba asegurado. Con apenas 20 años, planeaba finalizar la licenciatura en Criminología en diciembre pasado, pero la derogación de la norma que le otorgaba un beneficio económico la obligó a retrasar un año su graduación.

En una entrevista con Telemundo, la estudiante relató molesta el momento en que comprendió que su sueño académico corría peligro: “Llegó un punto en el que tuve que correr a los brazos de mi papá llorando, diciéndole que no sabía si iba a terminar de estudiar”.

Hasta julio pasado, Mariangel pagaba el mismo monto que cualquier residente de Florida por sus clases universitarias. Desde la derogación, el costo por una sola materia equivale a lo que antes abonaba por un semestre completo, con una triplicada, como si fuera estudiante extranjera.

Ahora, Mariangel tuvo que transferirse a otra universidad del sur de Florida, que firmó un acuerdo con la organización Dream US, para mantener precios asequibles.

Qué cambió con la nueva ley en Florida que elimina el descuento de matrículas universitarias

La derogación de la ley que beneficia estudiantes inmigrantes hizo que la tarifa se triplique Rebecca Blackwell - AP

La eliminación del descuento de matrícula, conocido en inglés como in-state tuition, afectó a estudiantes con programas como DACA, TPS o con procesos de asilo pendientes.

De acuerdo con Telemundo, ahora deben pagar tarifas de no residentes, que suelen ser tres veces más altas. En la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés), desde Miami Herald detallaron las cifras vigentes:

Matrícula estatal : 3084 por semestre dólares.

: 3084 por semestre dólares. Matrícula de no residentes: más de US$9283 por semestre.

Este aumento responde a la decisión del Congreso estatal, dominado por el Partido Republicano, de eliminar una ley vigente desde 2014 que permitía a los jóvenes indocumentados acceder a la tarifa reducida si habían cursado al menos tres años de secundaria en Florida y se inscribían en la universidad en un plazo máximo de dos años tras graduarse.

Miles de estudiantes inmigrantes afectados por la ley de Florida

Mariangel no es la única que vio sus planes truncados. Según el Miami Herald, miles de estudiantes en situación migratoria irregular, conocidos como Dreamers, quedaron fuera del sistema al no poder pagar las nuevas tarifas.

Miles de estudiantes de Florida que tienen una situación de inmigración irregular vieron las tarifas universitarias multiplicarse DHS

Faten, una joven palestina que llegó a Florida desde Ramallah a los cinco años, estaba a solo diez créditos de graduarse en periodismo en Florida Atlantic University. Había sido seleccionada para ocupar un puesto editorial en la revista estudiantil de la universidad.

Sin embargo, cuando se derogó la ley, completar su carrera pasó de costarle una suma accesible a US$21.000 por un semestre, algo imposible de afrontar. “Mi familia me consolaba porque lloré todo el día. No es justo. No quiero irme”, lamentó.

Al igual que Mariangel, Faten tuvo que abandonar su universidad pública y trasladarse a una institución privada, gracias a un convenio con la misma organización no gubernamental y sus becas para estudiantes indocumentados.