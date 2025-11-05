En busca del sueño americano: era maestra en Venezuela y hoy tiene un foodtruck en Florida

María Morán, una maestra venezolana, cambió las aulas por una cocina sobre ruedas. Tras dejar su empleo en La Cañada de Urdaneta y cruzar tres países hasta llegar a Estados Unidos, se estableció en Kissimmee, Florida, donde creó Bijao, un foodtruck dedicado a la gastronomía zuliana. Su menú convirtió la nostalgia en una marca de éxito.

¿Por qué una maestra venezolana dejó todo por el sueño americano?

Durante siete años, Morán enseñó en un preescolar en el país bolivariano. “El sueldo no alcanzaba y todo era muy difícil. Me dolía ver tanta necesidad en el pueblo: los niños iban a la escuela sin comida, sin uniformes, sin útiles. Ver todo eso me afectó tanto que dejé de ir a la escuela, me sentía frustrada y con mucha impotencia”, contó en una entrevista a La Patilla.

Bijao nació del legado culinario familiar y se transformó en un símbolo del sabor zuliano en el corazón de Florida

En 2021 tomó la decisión más difícil: abandonar su país. En su travesía, recorrió Venezuela, Colombia y México antes de cruzar la frontera con Estados Unidos. “Estuve un mes y medio detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas. Era una prisión, aunque solo había inmigrantes, no delincuentes”, recordó.

Al recuperar la libertad, se reunió con su hermano en Florida y comenzó a trabajar de inmediato. “Descansé un par de días y después no paré. Solo pensaba en salir adelante y pagar mis deudas”, relató.

¿Cómo nació Bijao, el foodtruck que llevó el sabor zuliano a Florida?

El origen de Bijao se remonta a la llegada de su madre a Estados Unidos. “Ella siempre ha sido una gran cocinera de comida tradicional, reconocida en el pueblo por sus pastelitos, dulces y recetas caseras. Cuando llegó a Estados Unidos hace tres años, empezamos a vender bollitos". María explicó que ella tenía la idea desde antes, pero su trabajo la imposibilitaba hacerlo realidad.

El nombre del negocio honra una planta del sur del lago de Maracaibo. “La hoja de bijao se usa para envolver hallacas y bollos. Su aroma nos recuerda la Navidad”, dijo.

El menú se apoya en el maíz pilado, base de las empanadas, los bollos y el arroz de maíz con coco y carne mechada. “Las empanadas de maíz pilado requieren más trabajo, pero son las auténticas. En mi pueblo no se usan las de harina”, subrayó.

Sabores de La Cañada: empanadas, bollos y arroz de maíz

El foodtruck funciona como una embajada gastronómica del Zulia. En la cocina trabajan su madre y su tía Adra, mientras su esposo maneja la parte técnica y logística. “Ellas conocen cada detalle del proceso. Todo lo hacemos 100% orgánico, sin atajos, con el mismo sabor de casa”, destacó.

Las empanadas de maíz pilado, los bollos en hoja de bijao y el arroz de maíz con coco son el alma del menú Instagram de Bijao

Entre los platos más pedidos figuran las empanadas dulces y saladas, los bollos rellenos en hoja de bijao y el arroz de maíz con coco, que se volvió un fenómeno entre la comunidad latina. “Ese plato no lleva arroz, solo maíz, leche de coco y carne mechada”, explicó.

Adaptarse a Florida: los desafíos de ser inmigrante y el deseo de nuevas oportunidades

El proceso de adaptación también fue un aprendizaje. “Tuve que aprender a manejar, a entender el sistema y las reglas. Aquí todo se aprende a golpes”, contó. Pese a las dificultades, logró consolidar un emprendimiento que atrae a clientes de distintas nacionalidades. “Nos visitan venezolanos, puertorriqueños, dominicanos, mexicanos, cubanos y americanos. Todos quedan encantados”, señaló.

Para Morán, Bijao es más que un negocio. Es una manera de mantener vivas las raíces venezolanas y compartir la cultura zuliana con otras comunidades. “Siento mucha alegría y orgullo. Me hace feliz ver que nuestra Cañada de Urdaneta es reconocida por su gastronomía y que, a través de nuestros sabores, la gente puede recordar su tierra”, expresó.

En 2024, el foodtruck se consolidó y María sueña con abrir un local fijo y expandir su marca por todo el estado Instagram de Bijao

Pero detrás del éxito de Bijao hubo un entramado de dificultades que suelen acompañar a quienes comienzan desde cero en otro país. Más allá de las horas en la cocina, María Morán debió enfrentarse a la burocracia y a un sistema desconocido. “Adaptarse fue lo más duro —reconoce—. Todo funciona distinto a lo que conocíamos en Venezuela. Hay normas, trámites y procesos que solo se aprenden con el tiempo”. Como muchas personas migrantes, también chocó con las barreras del financiamiento. “A veces es complicado acceder a créditos o apoyo para crecer”, explica.

Ahora, con el tráiler completamente operativo desde 2024, Morán sueña con abrir un local fijo y crear una empresa de producción que permita distribuir sus productos en todo el estado. “Queremos seguir creciendo, hasta donde Dios nos lo permita”, aseguró.

A las mujeres que enfrentan la migración, les deja un mensaje: “Hay que disfrutar cada etapa, incluso los momentos difíciles. También enseñan. Lo más importante es no olvidar de dónde venimos”.