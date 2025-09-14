Es venezolana, trabaja en un restaurante en EE.UU. y revela qué ingredientes lleva el Pabellón criollo: “Nada más”

Grecia Ríos, una migrante venezolana que vive en Estados Unidos, contó en sus redes sociales que cuando extraña su tierra natal y su cultura, se prepara una comida típica de su país: el Pabellón Criollo. “Es una de las cosas que me hace sentir cerca del terruño”, afirmó la joven que trabaja en un restaurante. Y señaló que este plato, además de ser “delicioso”, es un “símbolo de la identidad nacional” en Venezuela.

Pabellón Criollo: el plato venezolano declarado Patrimonio Inmaterial en 2019

Ríos, una joven venezolana que emigró a Estados Unidos y que trabaja como mesera en un restaurante, publicó en su canal de YouTube un video en el que reveló cuáles son para ella los únicos ingredientes que lleva el Pabellón criollo, una comida de su tierra natal que tiene un significado especial para ella y sus compatriotas. “Este plato típico no solo es delicioso, sino que representa la unión de las raíces que dieron origen a nuestra identidad”, sostuvo.

Según dijo, el Pabellón criollo es mucho más que una comida. “Es un símbolo de identidad nacional y de la mezcla cultural de Venezuela”, afirmó.

En su relato, detalló qué simboliza cada componente de este plato: “Las caraotas negras simbolizan la influencia africana, el arroz y la carne mechada representan las tradiciones europeas y el plátano nos conecta con nuestras raíces indígenas”.

La comida es un modo de estar cerca de sus raíces para esta migrante venezolana Facebook TPS Alliance / Alianza TPS - Facebook TPS Alliance / Alianza TPS

Esta comida es tan popular y representativa de la cultura venezolana que, desde 2019, el gobierno de ese país latinoamericano la incluyó dentro del listado de Patrimonios Inmateriales de Venezuela.

Según consignó El Estímulo, ese año la Asociación Culinaria de Venezuela logró la distinción de seis platos típicos de la gastronomía local: la arepa, el casabe, el dulce de lechosa, el pabellón, la hallaca y la cachapa.

Cómo los migrantes venezolanos encuentran en la cocina un lazo con sus raíces

Grecia contó que este plato venezolano es, para ella, un lazo directo con su país. “El Pabellón Criollo es una de las cosas que me hace sentir cerca del terruño y eso me gusta”, relató la joven.

También explicó cómo, muchas veces, sus emociones influyen a la hora de elegir qué alimentos comer. “A veces el cuerpo te pide cosas. Pues el mío me pedía algo así, algo livianito, algo que me recordara al terruño”, dijo. De esta manera, expresó la nostalgia que sienten muchos migrantes que viven lejos de su lugar de origen y de sus seres queridos, que encuentran en la cocina una forma de volver, aunque sea por un momento, a los sabores de su casa y de sus raíces.

Pabellón Criollo, incluido en el listado de Patrimonio inmaterial de Venezuela X: @typ3en1

Ingredientes originales del Pabellón Criollo venezolano: carne, arroz, caraotas y plátano

En su video, la migrante venezolana comentó que no todos sus compatriotas preparan el Pabellón Criollo como ella. Según dijo, muchos lo hacen con más ingredientes que, en su opinión, no son necesarios.

Para ella, esta receta típica de su país necesita solo cuatro ingredientes clave:

Carne mechada , guisada con condimentos.

, guisada con condimentos. Caraotas negras , como aporte de la tradición africana.

, como aporte de la tradición africana. Arroz blanco , que da equilibrio al plato.

, que da equilibrio al plato. Plátano frito, en tajadas doradas que completan el sabor.

“Seguramente van a salir con que le faltó queso, le faltó huevo, le faltó aguacate. Para mí el pabellón tradicional es así”, aseguró. Y para no dar lugar a dudas, remarcó que el plato no necesita “nada más”.