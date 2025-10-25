La cadena de restaurante mexicana que regresa a EE.UU. tras 20 años: “Ahora con un toque fresco”

Chi-Chi’s es una cadena de restaurantes de comida mexicana que tuvo más de 200 sucursales en Estados Unidos. La empresa cerró todos sus locales en 2004 después de enfrentar una combinación de problemas graves. Tras una ausencia de 21 años, Chi-Chi’s celebró su regreso al país con la apertura de un nuevo establecimiento en Minnesota.

El restaurante que regresa a EE.UU. después de dos décadas

En diciembre de 2024 se dio a conocer que Chi-Chi’s volvería a EE.UU. en algún punto de 2025. The New York Times reportó que la empresa sería revivida por Michael McDermott, quien es hijo de Marno McDermott, uno de los fundadores de la cadena de restaurantes.

Chi-Chi's vendió comida mexicana en Estados Unidos desde su fundación en 1976 hasta que cerró sus puertas en 2004 (Facebook/Chi-Chi's)

McDermott contó que él creció acompañado de los locales de Chi-Chi’s y que fue su padre quien lo inspiró a construir su propio legado en la industria restaurantera.

“Nuestro objetivo es explorar el camino original de desarrollo que tomó Chi-Chi’s, a través de oportunidades tanto corporativas como de franquicia en el Medio Oeste y en la Costa Este”, declaró McDermott, de acuerdo con The New York Times.

En un comunicado se detalló que el menú contará con algunos de los platillos tradicionales del restaurante, como las Original Chimichangas y los Original Nachos Grande.

A finales de 2024 se anunció que las primeras sucursales estarán en Minnesota. El plan se volvió realidad el 6 de octubre de 2025, cuando se inauguró un restaurante Chi-Chi’s en 1602 West End Blvd, St. Louis Park, Minnesota.

The Independent informó que la apertura causó tanta anticipación que las reservaciones para ese lunes se agotaron.

“Chi-Chi’s volvió con más fuerza que nunca”, dijo Michael McDermott en el comunicado de prensa. “Traeremos de vuelta la comida, la energía y la diversión que la gente amaba, ahora con un toque fresco para toda una nueva generación”.

Por qué Chi-Chi’s cerró sus sucursales en 2004

The New York Times señaló que Chi-Chi’s tuvo más de 200 sucursales en Estados Unidos y todas ellas cerraron sus puertas de forma definitiva en 2004. Para 2003, la compañía ya se había declarado en bancarrota varias veces en años anteriores.

Después de cerrar todas sus sucursales, la marca se conservó para vender productos comestibles, como salsas (Facebook/Chi-Chi's)

La situación se agravó en ese mismo año cuando uno de sus restaurantes en Pensilvania se enfrentó a un brote de hepatitis A. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) determinó que la enfermedad estuvo vinculada a un cargamento de cebolletas provenientes de México.

El brote resultó en 660 personas enfermas y cuatro fallecidos, de acuerdo con The New York Times. El bufete de abogados Marler Clark representó a las víctimas del contagio y se acordó un pago tentativo de 800 mil dólares para compensar a 9489 habitantes que tuvieron que vacunarse para no contraer hepatitis A.

Chi-Chi’s cerró sus decenas de sucursales que todavía seguían en funcionamiento en 2004. El nombre de la cadena fue conservado para vender productos comestibles, como se observa en la cuenta de Facebook de la marca, la cual se mantuvo activa en los últimos años.

La reacción del público ante el regreso de Chi-Chi’s

Cuando Chi-Chi’s anunció en Facebook la apertura de un nuevo restaurante después de 21 años, los seguidores de la empresa compartieron sus opiniones sobre esta noticia.

La noticia de la apertura recibió comentarios positivos y críticas por el nuevo menú en redes sociales (Facebook/Chi-Chi's)

La mayoría de los comentarios fueron peticiones para llevar la cadena a otros estados, como Ohio, Pensilvania e Indianápolis. “Estuve allí el día de la inauguración. El servicio fue excelente y la comida estuvo deliciosa. El ambiente fue divertido y no puedo esperar para volver”, expresó una clienta en la red social.

Para algunas personas, el regreso de Chi-Chi’s no fue un motivo de celebración. En la publicación de Facebook, algunos usuarios dijeron estar decepcionados con el nuevo menú porque algunos de sus platillos insignia no estaban incluidos en él. “No significará nada a menos que las recetas sean las mismas”, declaró una persona.