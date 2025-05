En Florida: esta oficina del Seguro Social cierra para siempre el viernes 16 de mayo

En medio de un plan del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de la administración Donald Trump, varias oficinas de Seguridad Social cerrarán en 2025. Más de 20 tienen fechas confirmadas de clausura, una de ellas en Florida. Estos son los detalles.

¿Qué oficina de la Seguridad Social cierra en Florida?

La suspensión de las operaciones de esta sede del Seguro Social en el Estado del Sol está enmarcada en un plan de la agencia de Elon Musk, mismo que pretende alcanzar un ahorro del gobierno de alrededor de 115 mil millones de dólares.

(Archivo). Los cierres afectan a varios beneficiarios del Seguro Social KenTannenbaum - SSA

La oficina de Florida afectada por este cierre inminente es la ubicada en el 4740 Dairy Road, en Melbourne.

La clausura se producirá el viernes 16 de mayo. Se trata de un proyecto liderado por el DOGE sobre la cancelación de 800 contratos de arrendamiento de sedes federales, de los cuales 47 afectan a la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés).

¿Qué otras oficinas del Seguro Social cierran en mayo en EE.UU.?

Asimismo, las autoridades confirmaron el cierre de 26 sucursales para este 2025 y varias de ellas ya suspendieron sus operaciones en lo que va de año. Además de la oficina del Estado del Sol, otras sedes dirán adiós también en mayo. Estas son:

Ohio: 30 N. Diamond St., Mansfield, el 17 de mayo.

30 N. Diamond St., Mansfield, el 17 de mayo. Arkansas : 4083 Jefferson Ave., Texarkana, el 25 de mayo.

: 4083 Jefferson Ave., Texarkana, el 25 de mayo. Texas: 8208 NE Zac Lentz Parkway, el 25 de mayo.

8208 NE Zac Lentz Parkway, el 25 de mayo. Nueva York: 75 S. Broadway, White Plains, el 31 de mayo.

Si ciertos beneficiarios o potenciales solicitantes se ven afectados por estos cierres locales, pueden consultar al organismo a qué oficinas pueden acudir tras estas clausuras. De esta manera evitan interrupciones en sus trámites.

Esta oficina de Nueva York cierra próximamente Google Maps

Los cambios más recientes del Seguro Social

Desde el 31 de marzo, la Administración del Seguro Social introdujo cambios en ciertos procesos y operaciones, que requieren en varios casos la asistencia a las oficinas físicas. Se trata de una verificación de identidad más exhaustiva para aquellos beneficiarios que realicen cambios en su información de depósito o para los solicitantes iniciales.

De esta forma, los usuarios ya no cuentan con la opción de verificar la identidad para estos procesos a través del teléfono. Está disponible realizar este paso en la cuenta personal de My Social Security en línea, pero algunos no la pueden efectuar y deben acudir de forma presencial ante la entidad para completar el trámite.

Para solicitar una cita en las distintas sucursales, el organismo federal ofrece una línea telefónica para acordar el turno: 800-772-1213 (800-325-0778 si tiene problemas de audición).

Calendario oficial SSA para mayo de 2025 SSA

En tanto, es recomendable que el solicitante acuda a su cita con un documento de identidad válido y vigente, los formularios y los papeles que haya utilizado en su proceso.

La entidad señala también en su página web oficial que, en algunos casos, se puede solicitar a la entidad bancaria que envíe la información del depósito directo al Seguro Social, a través del proceso de Inscripción Automatizada ENR.