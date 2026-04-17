Cómo usar el pasaporte extranjero para abrir cuentas bancarias y alquilar vivienda en EE.UU. sin Seguro Social

Para que los inmigrantes sin Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) puedan acceder a la vivienda y al sistema financiero estadounidense, el pasaporte extranjero vigente es la herramienta principal. Entidades como Bank of America y compañías dedicadas a bienes raíces admiten este documento para corroborar la identidad de aquellos que no son residentes.

Cómo abrir cuentas bancarias en EE.UU. sin SSN con pasaporte extranjero

El primer paso hacia la estabilidad es abrir una cuenta corriente. En su plataforma oficial, Bank of America sostiene que dispone de herramientas y conocimiento para asistir en cada fase financiera.

Los no residentes que cumplan con ciertos requisitos podrán abrir una cuenta en Bank of America Archivo

“Desde la apertura de una nueva cuenta bancaria hasta el logro de nuevos objetivos financieros. Ya sea que esté en los EE.UU. por un nuevo trabajo, un nuevo hogar o una nueva escuela, podemos ofrecerle las soluciones financieras que necesita para comenzar con el pie derecho. Elija la opción que se ajuste mejor a su situación", remarcaron.

Esta entidad permite el procedimiento con una cita cara a cara en la que se usa el pasaporte extranjero como documento de identificación válido. La plataforma MyBambu, por su parte, resalta la importancia de esta administración: “Si bien la cuenta corriente no establece un historial crediticio directamente, es el primer paso para conseguir acceso a productos que sí lo harán”.

Según su guía para usuarios, la ausencia de documentos locales no representa un obstáculo: “Es posible abrir una cuenta usando documentos oficiales de tu país natal o tu pasaporte“.

Cómo alquilar vivienda en Estados Unidos sin historial crediticio ni Seguro Social

El mercado inmobiliario suele requerir una calificación crediticia local. No obstante, los especialistas sugieren soluciones para quienes llegan al país. Ana Sol Romero, consultora de bienes raíces, le explicó al portal Consultando USA que los dueños utilizan estándares de compensación para garantizar el contrato en ausencia de un historial.

Ana Sol Romero dio detalles para iniciar el trámite

“Si lo habitual es solicitar un mes o dos de depósito de seguridad, se puede sugerir al cliente que ofrezca, por ejemplo, dos meses adicionales como compensación", remarca.

Este esquema busca dar seguridad a los dueños de las propiedades. “Este proceso ocurre siempre pensando en la tranquilidad de ese dueño. La garantía se basa en la renta pagada por anticipado", asegura. Además, explicó que es obligatorio el “estudio para confirmar que la persona que vaya a vivir en esa comunidad no tenga récords criminales“.

Requisitos para alquilar vivienda en EE.UU. sin historial crediticio

Para formalizar un contrato de alquiler, la plataforma Común enumeró los documentos que suplen la carencia de crédito en el país:

Identificación: Visa, tarjeta de residencia o pasaporte válido .

Visa, tarjeta de residencia o . Pruebas de ingresos: Recibos de nómina, declaraciones de impuestos o estados de cuenta bancarios .

Recibos de nómina, declaraciones de impuestos o . Aval local: “Debe residir en Estados Unidos y presentar identificación oficial, comprobante de ingresos y buen historial crediticio", remarca la plataforma.

Es posible alquilar en EE.UU. sin Seguro Social Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash

En tanto, MyBambu recomienda el uso de la figura del "usuario autorizado" para acelerar el ingreso al sistema crediticio.

“Si tienes un familiar o amigo con un buen historial de crédito, podrías pedirle que te incluya como usuario autorizado en su tarjeta”, sugiere la entidad. Con estos recursos, la identidad extranjera permite una base en el sistema norteamericano sin necesidad de documentos de residencia definitiva.