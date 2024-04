En Florida: son amigos, compraron una isla desierta a minutos de Tampa, la transformaron en un paraíso y ahora está en venta

Escuchar

En 2017, un grupo de amigos compró una isla desierta en Florida con el objetivo de hacerle mejoras y transformarla, poco a poco, en una atracción para quienes viven en Tampa. Ahora, siete años después de emprender esa aventura, estas cuatro personas convirtieron esa porción de tierra en un verdadero paraíso que fue puesto en venta.

Se trata de Pine Key Island, que tiene una extensión de 3,6 hectáreas y se encuentra en la Bahía de Hillsborough entre la Base de la Fuerza Aérea de MacDill y Apollo Beach. Este terreno privado es mejor conocido como Beer Can Island (en español, Isla de la cerveza), donde los propietarios crearon un lugar de encuentros y fiesta exclusivo para miembros, sujeto a un pago.

Para mejorar el sitio, el grupo de amigos instaló baños portátiles, estructuras con techos de paja, un bar y hasta un tobogán inflable. En un comunicado publicado a través de la página oficial de la isla, los dueños confirmaron que está a la venta y que extendieron el plazo para recibir ofertas.

Hasta entrar en venta, a la isla solo podían ingresar aquellos que pagaran una membresía Beer Can Island

Cuánto cuesta la paradisíaca isla ubicada frente a Tampa

Uno de los aspectos más sorprendentes de la isla es el aumento exponencial del precio, ya que fue adquirida en 2017 por 65.000 dólares y ahora el valor asciende nada menos que a US$14 millones. En el comunicado, se destaca que “las asociaciones con prestigiosas empresas de alquiler no solo elevaron su valor dentro de la comunidad de Tampa Bay, sino que también la convirtieron en un destino vibrante para residentes y visitantes por igual”.

La isla se convirtió en un punto de encuentro y fiesta para sus miembros Beer Can Island

“Más allá de su atracción para compradores privados, corporaciones e inversores internacionales, Beer Can Island se ha convertido en una parte integral de la comunidad local, tejiendo hilos económicos y sociales que enriquecen su entorno. Esto no es solo una propiedad, es una narrativa, una historia en evolución de transformación y posibilidades no exploradas. Con reconocimiento histórico por albergar eventos, la isla se transforma sin problemas en una propiedad VIP exclusiva, diseñada tanto para propiedad privada como corporativa”, se agrega.

Una isla en venta en Florida: una “oportunidad sumamente rara”

En el escrito difundido, Cole Weaver, propietario mayoritario del lugar, remarcó que la venta es una “oportunidad sumamente rara, ya que Pine Key es una de las pocas islas de propiedad privada en la bahía de Tampa”. En este sentido, los vendedores se refirieron a los problemas de zonificación que tuvieron con la isla, la cual nunca llegó a ser autorizada en ese sentido. “Con la visión correcta y la voluntad de colaborar con el Condado de Hillsborough, se podrían explorar y expandir oportunidades de desarrollo”, expresó.

Esta porción de tierra se encuentra frente a las costas de Tampa Beer Can Island

Asimismo, Weaver reconoció su incertidumbre por el futuro del lugar. “Sé que Tampa Bay está un poco nerviosa por el potencial nuevo comprador”, dijo. Sin embargo, subrayó: “Hemos tratado de hacer mucho por el área de la bahía de Tampa y mantenerla pública. Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la comunidad y nuestros miembros a lo largo de los años, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin en algún momento y, para nosotros, ese momento es ahora”.

