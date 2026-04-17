Son venezolanos y hace meses que quieren irse de EE.UU., pero no pueden: están varados en Florida

En medio de la intensa política migratoria implementada por la administración Trump, hay una problemática que se repite en la comunidad venezolana de Florida: aunque quieren irse de EE.UU., no pueden regresar a Venezuela por no contar con los documentos válidos y muchos se encuentran varados en el Estado del Sol.

Cuál es el nuevo problema que tienen los venezolanos en Florida

De acuerdo con un informe de CNN, muchos venezolanos han viajado a Florida desde diferentes ciudades y estados para regresarse a Venezuela.

Sin embargo, tras hacer una escala en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), fueron rechazados por no contar con los documentos válidos para viajar al país caribeño.

“Ya he pasado por muchas cosas y de verdad quiero regresar a mi casa”, dijo Pedro Intriago en diálogo con la corresponsal Carolina Peguero.

El grupo estuvo varado por varios días sin un lugar donde ir. Por tanto, algunos tuvieron que dormir en las terminales del aeropuerto en busca de respuestas.

Barreto señaló que estuvo 12 días varada en el Aeropuerto de Miami Captura de pantalla/CNN

“Estuve 12 días en el aeropuerto durmiendo en las sillas esperando noticias”, señaló Leila Barreto, una venezolana varada en Florida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofrece un incentivo de US$2600 a migrantes que quieran autodeportarse. Sin embargo, muchos temen solicitarlo ante posibles detenciones del ICE.

“Es algo que muchos venezolanos hemos pensado, pero a nadie le gustaría estar tres, cuatro meses detenido por querer deportarse”, señaló Pedro.

Por qué los venezolanos están varados en Florida

La razón detrás de su situación en el Estado del Sol tiene que ver con sus documentos de viaje.

Los venezolanos que tienen su pasaporte vencido necesitan de un salvoconducto para regresar a su país.

Muchos venezolanos requieren de un salvoconducto para regresar a su país de origen Ariana Cubillos - AP

No obstante, el trámite debe solicitarse en un consulado venezolano, algo que hoy no existe en Estados Unidos.

Por tanto, muchos recurren a gestores contactados a través de redes sociales. “Cuando llegué al aeropuerto con mi salvoconducto dijeron que era falso. Prácticamente fuimos estafados”, dijo Barreto.

Para tramitar el documento, debe realizarse el registro consular y presentar estos documentos, según consignó el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores:

Denuncia de la pérdida, robo, hurto o extravío del pasaporte en formato PDF.

Original y copia del boleto aéreo (sellado por la aerolínea).

Copia del pasaporte venezolano.

Foto tamaño carnet.

Qué pasará con los venezolanos varados en el aeropuerto de Miami

Los venezolanos estuvieron varados en el aeropuerto hasta que la organización Hermanos de la Calle intervino y les ofreció refugio en un motel.

“Estamos viendo muchas familias desamparadas porque tienen problemas al intentar regresar a su país”, señaló Olivia Muñoz Lagarre, integrante de la organización.

Por el momento, los venezolanos están a la espera de una repuesta por su situación Captura de pantalla/CNN

Mientras el refugio continúa recibiendo familias desamparadas, Pedro, Leila y otros venezolanos siguen a la espera de una respuesta.

“Que nos den una mano para poder regresar a Venezuela. Eso es lo que queremos, poder retornar al país, nada más. No tengo una persona que pueda ir a Caracas a hacerme ese proceso”, expresó Carlos Machado, un venezolano que está en un limbo en Florida desde fines de marzo.