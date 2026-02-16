En Miami: expectativa por el Clásico Mundial de Béisbol y el partido récord de Venezuela vs. Dominicana

Una de las rivalidades más intensas del Clásico Mundial de Béisbol vuelve a encender la expectativa. El enfrentamiento entre la selección de béisbol de Venezuela y la selección de béisbol de República Dominicana no solo destaca por su historia deportiva, sino también por haber impuesto un nuevo récord en el precio de las entradas, pese a tratarse de un duelo correspondiente a la fase de grupos.

Venezuela vs. Dominicana alcanza récord de precios para el Clásico Mundial 2026

y marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones. La expectativa es alta, tanto por la calidad de las figuras que integran los planteles como por la histórica rivalidad caribeña.

Precios para el partido de Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial (IG The Closer DR)

Según reportes especializados, el boleto más económico para este encuentro ronda entre US$335 y US$338, ubicados en los sectores más altos del estadio. En zonas intermedias, los precios oscilan entre US$390 y US$427 por persona.

Las localidades más exclusivas alcanzan cifras considerablemente mayores. Los asientos en primera fila, aunque alejados de la inicial, se cotizan entre US$629 y US$1017, mientras que las ubicaciones detrás del plato —las más codiciadas— pueden llegar hasta los US$5.000.

El contraste es llamativo: las entradas para los cuartos de final del torneo tienen precios iniciales cercanos a US$180, prácticamente la mitad del costo más bajo para este enfrentamiento de fase regular.

Además del valor del boleto, los aficionados deben considerar gastos adicionales como alimentos, bebidas y transporte durante las nueve entradas del encuentro.

Cuántas veces se han enfrentado Venezuela y Dominicana en el Clásico Mundial

En la historia del Clásico Mundial, ambas selecciones se han enfrentado en cuatro ocasiones, por lo que el duelo de 2026 será el quinto capítulo de esta rivalidad.

Todo inició en 2006, donde se vieron las caras por primera vez, y donde inició la racha ganadora de los dominicanos frente a los venezolanos.

República Dominicana ha ganado tres de cuatro juegos a Venezuela (MLB)

El primer choque ocurrió en 2006, cuando República Dominicana se impuso 11-5. Posteriormente, volvió a ganar 9-3 en 2013 y 3-0 en 2017, consolidando una racha favorable.

Sin embargo, en 2023 Venezuela rompió la tendencia negativa al derrotar 5-3 a los dominicanos, en un partido que contó con la presencia de figuras como Juan Soto, una de las estrellas de las Grandes Ligas.

Cuándo inicia el Clásico Mundial 2026

El torneo comenzará el 5 de marzo de 2026, con los primeros partidos de la fase de grupos. Las selecciones competirán en distintos pools antes de avanzar a la ronda eliminatoria.

La sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol será del 5 al 17 de marzo de 2026 (Foto/MLB)

El esperado encuentro entre República Dominicana y Venezuela está programado para el miércoles 11 de marzo a las 20:00 horas (ET), y ya es considerado por muchos aficionados como uno de los partidos más atractivos de toda la primera ronda.

El calendario de juegos para la primera ronda del Clásico Mundial es el siguiente:

Miércoles 4 de marzo

China Taipéi vs. Australia: 22.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos (ET)

Jueves 5 de marzo

República Checa vs. Corea del Sur: 5.00 hs, ET

Australia vs. República Checa: 22.00 hs, ET

Viernes 6 de marzo

Japón vs. China Taipéi: 5.00 hs, ET

Cuba vs. Panamá: 11.00 hs, ET

Países Bajos vs. Venezuela: 12.00 hs, ET

México vs. Gran Bretaña: 13.00 hs, ET

Puerto Rico vs. Colombia: 18.00 hs, ET

Nicaragua vs. República Dominicana: 19.00 hs, ET

Estados Unidos vs. Brasil: 20.00 hs, ET

China Taipéi vs. República Checa: 22.00 hs, ET

Sábado 7 de marzo

Corea del Sur vs. Japón: 5.00 hs, ET

Colombia vs. Canadá: 11.00 hs, ET

Nicaragua vs. Países Bajos: 12.00 hs, ET

Brasil vs. Italia: 13.00 hs, ET

Panamá vs. Puerto Rico: 18.00 hs, ET

Israel vs. Venezuela: 19.00 hs, ET

Gran Bretaña vs. Estados Unidos: 20.00 hs, ET

China Taipéi vs. Corea del Sur: 22.00 hs, ET

Domingo 8 de marzo

Australia vs. Japón: 6.00 hs, ET

Colombia vs. Cuba: 12.00 hs, ET

Países Bajos vs. República Dominicana: 12.00 hs, ET

Gran Bretaña vs. Italia: 13.00 hs, ET

Nicaragua vs. Israel: 19.00 hs, ET

Panamá vs. Canadá: 19.00 hs, ET

Brasil vs. México: 20.00 hs, ET

Lunes 9 de marzo

Corea del Sur vs. Australia: 6.00 hs, ET

República Dominicana vs. Israel: 12.00 hs, ET

Colombia vs. Panamá: 12.00 hs, ET

Brasil vs. Gran Bretaña: 13.00 h ET

Cuba vs. Puerto Rico: 19.00 hs, ET

Venezuela vs. Nicaragua: 19.00 hs, ET

México vs. Estados Unidos: 20.00 hs, ET

Martes 10 de marzo

República Checa vs. Japón: 6.00 hs, ET

Israel vs. Países Bajos: 19.00 hs, ET

Canadá vs. Puerto Rico: 19.00 hs, ET

Italia vs. Estados Unidos: 21.00 hs, ET

Miércoles 11 de marzo