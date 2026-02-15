Por qué José Altuve no irá al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con Venezuela

La segunda base estelar de los Houston Astros reveló que no formará parte de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol (WBC, por sus siglas en inglés) este 2026. A pesar de haber manifestado su deseo de participar, José Altuve será la gran ausencia del equipo venezolano para la temporada de la MLB.

A pesar de que José Altuve manifestó su interés por representar a la selección criolla en el Clásico Mundial 2026, no participará en el torneo debido a una petición formal de los Astros de Houston, de acuerdo con la MLB.

José Altuve no iría al Clásico Mundial con Venezuela por petición de los Astros de Houston

Su equipo de las Grandes Ligas le habría solicitado formalmente al venezolano no participar en el WBC y permanecer en los entrenamientos primaverales (Spring Training), con el fin de priorizar su preparación de cara a la temporada regular de la MLB.

La noticia fue compartida por el propio Altuve durante el FanFest anual de su equipo. Esta confirmación se suma a las declaraciones previas dadas por el director de la novena venezolana, Omar López, quien dijo que, en caso de jugar con Venezuela, el beisbolista sería segunda base titular y batearía de tercero.

Aunque lo expresado por Altuve no ha sido ratificado por los Astros, la decisión coincide con la cautela que la organización ha mantenido tras la lesión que sufrió en 2023, cuando se fracturó el pulgar derecho.

Tras aquel incidente, el pelotero venezolano tuvo que someterse a una cirugía y se perdió los primeros 43 encuentros de la campaña regular con Houston, Texas.

Cómo impactará la ausencia de Altuve en Venezuela

La falta de José Altuve en la novena de Venezuela durante el Clásico Mundial dejará una vacante importante dentro del equipo, que tendrá que buscar alternativas para cubrir al veterano, de acuerdo con Bola VIP.

A pesar de la posible ausencia de Altuve en el Clásico Mundial 2026, la selección de Venezuela podría cubrir su vacante con otros talentos también experimentados

El periodista deportivo Fernando Arreaza Ortega declaró que figuras como Gleyber Torres, exjugador de cuadro de los Yankees de Nueva York, podrían llenar el puesto del jugador de los Astros en la próxima Serie Mundial.

“Aunque la plantilla de Venezuela es mejor con Altuve, hay varias alternativas, como Torres en la segunda base”, dijo el también locutor.

Pese a la ausencia de Altuve, Venezuela cuenta con opciones de élite. Entre ellas destacan el experimentado Miguel Rojas, reciente campeón de la Serie Mundial, y Maikel García, valorado por su gran versatilidad. Asimismo, el equipo dispone de figuras como Andrés Giménez en la intermedia y Ezequiel Tovar en las paradas cortas, sumando además el bateo de contacto de Luis Arráez.

Los expertos aseguran que, a pesar de la baja de Altuve y de que es un pilar clave para la novena, el béisbol venezolano tiene mucho talento y profundidad, por lo que no se vería debilitado.

Quién es José Altuve, el veterano clave de la novena de Venezuela

José Altuve es un beisbolista venezolano nacido en Maracay el 6 de mayo de 1990. Actualmente, juega con los Houston Astros de la MLB, en donde se ha desarrollado profesionalmente desde su debut en 2011, según las Grandes Ligas.

José Altuve es uno de los jugadores más importantes de la selección de Venezuela

El bateador es considerado como uno de los mejores de su generación. Algunas de sus cualidades más destacables son su visión de juego, consistencia y capacidad para producir ofensivamente.

Dentro de sus logros destacados se encuentra que fue dos veces campeón de la Serie Mundial con los Astros, en los años 2017 y 2022. Asimismo, obtuvo el título de Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en 2017.

A lo largo de su carrera, ha sido galardonado en siete ocasiones con el premio Silver Slugger como el mejor bateador en su posición, además de haber obtenido el Guante de Oro en 2015 como reconocimiento a su excelencia defensiva.

Sus estadísticas lo posicionan como uno de los beisbolistas más consistentes de su era, con una carrera bastante sólida dentro de las Grandes Ligas.