Es argentina, emigró a Orlando con el sueño de abrir una pastelería y encontró un nicho en Disney World: “Logré mi sueño”

Uno de los lemas de Walt Disney es “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Esta frase resume en pocas líneas la historia Sofía Garassino, una pastelera argentina que emigró a Estados Unidos para abrir su propia pastelería en Orlando.

La preparación de la pastelera Sofía Garassino antes de emigrar

Garassino siempre tuvo presente que la pastelería sería aquello en lo que se iba a dedicar. Pese a que sus padres eran ingenieros en sistemas y no tuviesen mucho contacto con la cocina, no dudó en estudiar y capacitarse al máximo.

Garassini estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG) y se graduó como pastelera profesional Cortesía de Sofía Garassini

“La verdad es que siempre quise estudiar o dedicarme a esto. Mis papás trabajan en sistemas y no les gusta mucho cocinar. Entonces, era muy loco que me dedicara a este rubro”, detalló entre risas en diálogo con LA NACION.

Mientras estaba en el colegio, estudió pastelería profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG). Al graduarse, se anotó en la Licenciatura en Gastronomía en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y luego realizó el posgrado de Gestión y Dirección de Empresas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cada estudio le proporcionó un marco administrativo a su pasión. “Estudiar fue algo muy clave para mi trayectoria”, dijo. “Tener esa base profesional permite que cada paso que tome esté acompañado de un mayor conocimiento”.

El foco en el aprendizaje y capacitación se expandió en la pedagogía. Durante su etapa universitaria, comenzó a dar clases de pastelería en un cotillón ubicado en el barrio porteño de Belgrano a madres, emprendedoras y colegas.

De dar clases de pastelería a consolidar un emprendimiento en Orlando: la historia de Sofía Garassino

Conforme se sentía más a gusto al impartir sus conocimientos, se convirtió en socia del proyecto y durante la pandemia, creó su escuela virtual donde se inscribieron hasta 4000 alumnos. “A mí me apasiona enseñar y compartir mis conocimientos”, dijo con emoción.

Para vender sus clases, Sofía mostró sus habilidades y destrezas a través de las redes sociales. Como grilla de la semana, publicaba un video por día sobre elementos básicos en la pastelería, y cada día incrementaba sus seguidores.

Hoy Hacemos Estos Huevos De Pascua Con Cheesecake De Oreo En Su Interior!!

“Vendíamos todo online y me aboqué más a las redes sociales. Recuerdo que, al subir un video por día, mis seguidores aumentaban", señaló Sofía, quien cuenta hasta la actualidad con 178 mil seguidores en Instagram.

Esta base de seguidores fue clave al momento de posicionar su marca en Estados Unidos y conocer cómo funcionaba el mercado estadounidense en ese rubro.

Su llegada a EE.UU. y el cronograma que impulsó su negocio

Garassino emigró al país norteamericano junto a su esposo el año pasado, con el objetivo de abrir su pastelería “Bari Bake House”. Los primeros meses enfrentaron varias dificultades. Entre ellas, el aprendizaje del sistema estadounidense y su cultura, su esquema de trabajo desde las 7 hasta las 22 hs, y las pocas ventas.

Garassino reveló que los primeros meses en EE.UU. tuvo bajas ventas en su emprendimiento Cortesía de Sofía Garassino

“Fue muy duro”, dijo la pastelera. “Nos sentíamos solos. Hasta que entendimos el sistema de Estados Unidos, fue un proceso difícil. También en ese momento las ventas no fueron las esperadas. Creíamos que íbamos a llegar y romperla".

Pese a que el proceso de adaptación fue un “baldazo de agua fría”, Garassino estaba decidida a trabajar al 100% para hacer realidad su sueño. Al darse cuenta de que el público estadounidense prefería tortas personalizadas de hasta tres pisos, decidió apostar a mostrar sus productos en redes sociales. Desde ese momento, todo cambió.

Con la exposición en redes sociales, logró posicionar su marca en Estados Unidos Cortesía de Sofía Garassino

“Creo que lo que ayudó muchísimo fue la exposición en redes sociales. Al subir un video de las tortas que hacía en Estados Unidos, me llegaron muchas consultas de personas que venían a pasar sus vacaciones en los parques“, dijo Sofía.

“Poco a poco empezamos a armar una comunidad acá. La gente nos empezó a conocer y cada vez teníamos más pedidos. Teníamos un calendario chiquito donde podíamos los tickets con las órdenes y un día explotó. Ahí dije: ‘Cómo se empiezan a ver los frutos del esfuerzo’”.

Nuevos locales y tortas de princesas: el sueño personal de Sofía Garassino

Tras cumplir un año en Estados Unidos, Sofía Garassino consolidó su marca. Con la apuesta en el turismo y en los parques, se encarga de realizar tortas u otros pedidos bajo la temática de princesas y castillos para compañías y familias que desean postres personalizados.

Los pedidos más solicitados por Garassino son las tortas o cupcakes de princesas y castillos Cortesía de Sofía Garassino

Su horario de trabajo en el local es de 8 a 18 hs (cinco horas menos que en sus inicios), cuatro veces por semana. También se dedica a las tareas administrativas y a coordinar las entregas diarias de 150 pedidos de canastas de bienvenidas por mes, solicitadas por las agencias de viaje.

“A Orlando viene mucha gente a festejar cumpleaños a los parques. Entonces, nosotros somos los referentes que le hacemos esas tortas personalizas", detalló.

El rol de “Bari Bake House” es primordial en Orlando. No obstante, entre sus anhelos está el abrir nuevas sucursales y encontrar más tiempo para seguir con las capacitaciones y asesorías, un rubro clave para su crecimiento como pastelera. “Quiero seguir explotando ese rol porque es algo que me apasiona”, dijo.

Quieren Saber Cuál Fue La Torta Más Cara Que HiceLa Entregué En Disney, En El Restaurante Chef M

Bajo la cuna de los castillos, canciones infantiles y algodones de azúcar de fondo, reconoce que sus aspiraciones personales se han concretado en principio, más allá de catalogarlo como un “sueño americano”. Sin embargo, advierte que el éxito de la pastelería es solo el comienzo de su historia.

“Gracias a las oportunidades que tengo acá, logré mi sueño personal de trabajar de lo que amo. Pero, todavía falta mucho por hacer. Cada vez que se cumplen los objetivos, las aspiraciones crecen cada vez más”, aseguró.