Los 10 mejores perfumes para mujer que huelen delicioso: los más vendidos en Estados Unidos

En Estados Unidos, el mercado de perfumes para mujer ofrece una amplia variedad que van desde opciones accesibles alrededor de 30 dólares hasta opciones de lujo que superan los US$100. Estas fragancias se caracterizan por su diversidad aromática, que incluye desde notas frescas y cítricas, recomendadas para estaciones cálidas, hasta esencias más intensas y cálidas, ideales para otoño e invierno. Te decimos cuáles son los mejores, de acuerdo a un ranking.

Cuáles son los perfumes de mujer más vendidos en EE.UU.

La siguiente es la lista de los cinco perfumes para mujer más vendidos en Estados Unidos, según Primor:

Green Tea de la marca Elizabeth Arden se posicionó como el perfume más vendido en Estados Unidos Green Tea

Green Tea

Marca: Elizabeth Arden



Valoraciones: cinco estrellas



Precio:



50 ml: US$40





100 ml: US$51

Libre

Marca: Yves Saint Laurent



Valoraciones: cinco estrellas



Precio:



90 ml: US$180





150 ml: US$225





Frasco recargable: US$152

J’Adore

Marca: Dior



Valoraciones: cinco estrellas



Precio:



30 ml: US$115





50 ml: US$149





100 ml: US$180





150 ml: US$225

Yes I Am Eau de Parfum

Marca: Cacharel



Valoraciones: cinco estrellas



Precio:



30 ml: US$58,58





50 ml: US$101,53





75 ml: US$119,28





Set de 75 ml, 50 ml y exfoliante: US$119,28

Olympèa

Marca: Paco Rabanne



Valoraciones: cinco estrellas



Precio: 80 ml: US$145

En el mercado estadounidense, ciertas fragancias para mujer se consolidaron como las favoritas del público. A continuación, una lista con las 10 más vendidas, según el ranking.

Green Tea de Elizabeth Arden: es un perfume vegano, inspirado en el té verde, que combina notas de bergamota y limón, mientras que predominan el jazmín y el apio. Su base está compuesta por ámbar, almizcle y musgo de roble, lo que resulta en una combinación refrescante y equilibrada.

Libre de Yves Saint Laurent: la fragancia combina esencia de lavanda proveniente de Francia, azahar marroquí, notas de almizcle y vainilla, con un resultado duradero. Es recargable con un frasco de 100 ml compatible con las botellas de 10, 30, 50 y 90 ml que indican. La recarga del perfume permite ahorrar hasta un 41% de vidrio, 67% de metales y 38% de plástico en comparación con botellas no recargables.

La fragancia Libre de Yves Saint Laurent combina esencia de lavanda, azahar marroquí, notas de almizcle y vainilla Yves Saint Laurent

J’Adore de Dior: esta fragancia se caracteriza por un bouquet floral equilibrado, sin que ninguna flor predomine para lograr una composición armoniosa que evoca una flor idealizada. Su composición incluye un acorde de ylang-ylang solar y rosa damascena, complementado por un dúo de jazmín grandiflorum y jazmín sambac.

Yes I Am Eau de Parfum de Cacharel: pertenece a la familia olfativa oriental floral, caracterizada por su aroma especiado, envolvente y cremoso. La salida de esta fragancia combina notas de frambuesa, mandarina, bergamota y limón, que dan paso a un aroma compuesto por flor de jengibre, gardenia, jazmín, ámbar, azahar y rosa. Finalmente, se sostiene con acordes de cardamomo, sándalo, amberwood, benjuí, caramelo, cumarina, regaliz y vainilla. El diseño del frasco está inspirado en un lápiz labial, convirtiéndose en un símbolo de feminidad.

Olympèa de Paco Rabanne: es una fragancia femenina contemporánea que destaca por su aroma ámbar, fresco y potente, caracterizado por una armonía de vainilla con matices salinos. Su composición olfativa presenta un contraste entre mandarina verde, jazmín acuático y flor de jengibre, y un efecto “piel” logrado por la vainilla salada. A su vez, se complementa con toques cálidos de ámbar gris y madera de Cachemira.

Be Delicious de DKNY: este perfume floral frutal combina notas de manzana fresca, pepino y toronja. La magnolia se une con violetas y rosas, mientras que su base suaviza la composición con sándalo cremoso y ámbar blanco. Con una concentración superior de esencias, esta versión ofrece una mayor duración, adecuada para su uso durante todo el año.

My Way de Giorgio Armani: está inspirado en el concepto de descubrimiento y conexión. La fragancia incorpora ingredientes seleccionados de distintas regiones del mundo, como azahar de Egipto, tuberosa recolectada a mano en Mysore, India, y vainilla proveniente de comunidades apoyadas en Madagascar.

My Way de Giorgio Armani incorpora ingredientes seleccionados de distintas regiones del mundo Armani

La composición combina notas amaderadas y florales, con bergamota y azahar egipcio. A su vez, tiene una mezcla de tuberosa india y jazmín, almizcle blanco y madera de cedro de Virginia con vainilla de Madagascar.

Black Opium de Yves Saint Laurent: está inspirado en una mujer atrevida y audaz. Impulsado por el fuerte aroma del café y la vainilla que cautiva los sentidos con una base dulce de un estallido floral.

Alien de Mugler: la composición se estructura en tres fases armoniosas. Las notas iniciales se abren con jazmín sambac de la India, el centro está compuesto la madera de cashmeran, mientras que la base se conforma por un ámbar blanco que prolongan su presencia durante la noche. Este perfume se posiciona como una opción ideal para otoño e invierno.

Se puede comprar en los siguientes precios y tamaños:

10 ml: US$37

30 ml: US$100

60 ml: US$150

90 ml: US$185

Infusion d’Iris de Prada: combina notas florales y amaderadas, diseñada para quienes buscan un aroma fresco y sofisticado, ideal para primavera y verano. La composición incluye una mezcla cítrica y floral, con mandarina italiana, neroli tunecino, lentisco y gálbano. La base se completa con madera de cedro y benjuí.

Puede adquirirse en la página oficial de la marca:

10 ml: US$37

100 ml: US$190