Es argentina y mostró el truco para encontrar cabinas de fotos ocultas en Miami

En Miami, Florida, hay pantallas instaladas en la vía pública que, a simple vista, parecen carteles publicitarios. Sin embargo, tienen un sistema interactivo que permite acceder a distintas funciones, incluida una cabina de fotos; así lo mostró una usuaria argentina, quien dio los detalles del proceso.

¿Cómo encontrar las cabinas ocultas de fotos en Miami?

La argentina Micaela, conocida en Instagram como @viajerasinrutas, mostró cómo funcionan estas máquinas y cómo distinguirlas.

Según dijo, estos dispositivos pueden pasar desapercibidos porque parecen solo de publicidad y es necesario “tocar la pantalla” para que “aparezca un menú con varias opciones”.

El sistema funciona también como puntos de Wi-Fi gratuito para los usuarios

Es en ese menú que está la función de cabina fotográfica. El sistema permite personalizar la imagen y “elegir marcos y filtros”. Luego de tomar la foto, “va a mostrar un QR” desde el cual se puede descargar la imagen en el celular".

IKE, las pantallas interactivas en la ciudad

Estos dispositivos corresponden a los llamados Experiencia de Quiosco Interactivo (IKE, por sus siglas en inglés). Estas pantallas digitales táctiles de doble cara fueron instaladas en distintas zonas de Miami de alta circulación peatonal.

De acuerdo con Miami Herald, los primeros 70 dispositivos se instalaron en 2023 y se distribuyeron en distintas zonas de la ciudad, como:

Downtown

Brickell

Wynwood

Coconut Grove

Overtown

Edgewater

Allapattah

El Design District.

Ofrecen información útil sobre transporte, eventos, cultura y actividades recreativas Instagram de @viajerasinrutas

Las funciones de las cabinas de fotos ocultas en Miami

Además de la opción de selfies, Micaela también mencionó que estas cabinas tienen otras utilidades como “ver qué eventos hay en la ciudad, dónde comer y cómo transportarse”.

Miami Herald detalla que los dispositivos ofrecen distintos servicios urbanos y datos para residentes y turistas:

Transporte público y rutas: el usuario debe seleccionar la opción “get around” e ingresar un destino para visualizar recorridos disponibles y alternativas de transporte público.

el usuario debe seleccionar la opción “get around” e ingresar un destino para visualizar recorridos disponibles y alternativas de transporte público. Opciones culturales (museos, conciertos y galerías): al ingresar en “arts + culture”, el sistema muestra información sobre espacios culturales, espectáculos y actividades en la zona.

al ingresar en “arts + culture”, el sistema muestra información sobre espacios culturales, espectáculos y actividades en la zona. Actividades recreativas al aire libre: en la sección “activities”, permite planificar experiencias como salidas recreativas o recorridos urbanos.

en la sección “activities”, permite planificar experiencias como salidas recreativas o recorridos urbanos. Servicios comunitarios y asistencia social: incluye accesos como “Shelter” para ubicar refugios cercanos o “social services” para encontrar centros comunitarios o servicios de apoyo.

incluye accesos como “Shelter” para ubicar refugios cercanos o “social services” para encontrar centros comunitarios o servicios de apoyo. Búsqueda de empleo: a través del “job board”, el usuario puede consultar ofertas laborales disponibles en el área.

Según la información del proyecto de WGI, estos equipos permiten explorar destinos cercanos gracias a su tecnología de geolocalización. Además, ofrecen conexión a internet al funcionar como puntos de acceso Wi-Fi gratuitos.

Los dispositivos forman parte del sistema IKE instalado en zonas clave de la ciudad sistema IKE

¿Se puede llamar al 911 desde estos kioscos interactivos?

Los kioscos IKE incluyen un botón de emergencia ubicado en uno de sus laterales. Al presionarlo, el sistema realiza una llamada directa al 911 y envía automáticamente la ubicación exacta del dispositivo al operador.

No obstante, el uso de esta función está restringido a situaciones reales de riesgo. Presionar el botón sin motivo constituye una infracción, al igual que realizar llamadas falsas al 911 desde un teléfono personal.