Cómo es la ruta de tren que va de Florida hasta Nueva York por hasta US$349 en abril 2026
El viaje de más de 2200 kilómetros recorre la costa este con salidas diarias en ambos sentidos
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Amtrak ofrece un recorrido ferroviario de larga distancia que conecta Miami, en Florida, con la ciudad de Nueva York en 27 horas y 42 minutos. En este servicio, el Silver Meteor, los pasajeros cruzan ocho estados, más el Distrito de Columbia. La empresa ofrece opciones en clase turista y camarotes privados.
¿Cuánto cuesta viajar en tren entre Florida y Nueva York?
Un video publicado por la cuenta de TikTok travelbytrain.us señala que el trayecto puede costar entre US$170 y US$182 en categoría turista, y que los camarotes privados pueden ubicarse entre US$798 y US$1547. Estos precios se aplican siempre que se reserve con al menos 30 días de anticipación.
Una búsqueda en el sitio oficial de Amtrak para el miércoles 1 de abril de 2026 muestra valores más altos para el mismo recorrido directo:
- Clase turista: desde US$349 a US$416
- Clase business: entre US$481 y US$544
- Camarotes privados: entre US$828 y US$1319
Sin embargo, si se compra con anticipación, se pueden encontrar mejores precios. Por ejemplo, el 29 de octubre, el mismo trayecto presenta tarifas iniciales más reducidas:
- Clase turista: desde US$149 hasta US$158
- Clase business: con valores de US$205 a US$232
- Camarotes privados: con tarifas que parten de US$682 y alcanzan US$951
Un recorrido de más de 2200 kilómetros por la costa este
El Silver Meteor es uno de los trenes de larga distancia de Amtrak. Según información oficial de la compañía, el trayecto cubre cerca de 1400 millas (equivalentes a unos 2250 kilómetros) y conecta el sur con el noreste de Estados Unidos.
Según los horarios oficiales de Amtrak, el servicio del Silver Meteor cuenta con una salida diaria en cada sentido.
De Miami a la ciudad de Nueva York (tren 98):
- Salida: 7.05 hs (horario local)
- Llegada: 10.47 del día siguiente (horario local)
- Duración: 27 horas y 42 minutos (27 h 35 min los sábados)
De la ciudad de Nueva York a Miami (tren 97):
- Salida: 18.59 hs (horario local)
- Llegada: 22.30 hs del día siguiente (según secuencia horaria publicada)
- Duración: 28 horas y 29 minutos
Según la compañía, este servicio funciona todos los días y mantiene un esquema de una frecuencia diaria por sentido.
Las principales paradas del Silver Meteor
El recorrido incluye múltiples estaciones a lo largo de la costa este. Entre las principales, se encuentran:
- Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, Orlando y Jacksonville (Florida)
- Savannah (Georgia)
- Charleston y Florence (Carolina del Sur)
- Raleigh y Fayetteville (Carolina del Norte)
- Richmond y Fredericksburg (Virginia)
- Washington, D.C. (Distrito de Columbia)
- Filadelfia (Pensilvania)
- Newark (Nueva Jersey)
- Moynihan Train Hall, Penn Station, Nueva York (Nueva York)
Según Amtrak, en el recorrido se pueden apreciar los paisajes urbanos del noreste, sitios históricos vinculados a la Guerra Civil en el sur profundo y vistas de playas y ciudades de Florida.
Los servicios y comodidades a bordo del tren entre Florida y Nueva York
El tren ofrece distintas opciones según el tipo de pasaje. En clase turista, los pasajeros acceden a asientos reclinables. En los camarotes privados, se incluyen camas, ropa de cama, control de temperatura y acceso a ducha. Además, el servicio dispone de:
- Comidas incluidas para pasajeros de camarotes
- Cafetería con alimentos y bebidas
- Wi-Fi a bordo
- Equipaje facturado
La empresa de transporte también indica que los pasajeros de primera clase cuentan con asistencia durante el viaje.
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