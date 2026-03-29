Green card abril 2026: cómo usar el Case Status del Uscis para saber dónde está tu tarjeta

Los migrantes que residen en Estados Unidos a la espera de obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, tienen una opción de consultar el estatus del trámite. En su página web oficial, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone de una herramienta que permite observar en qué etapa se encuentra el caso.

Qué hacer si no llega la green card y cómo rastrear el envío paso a paso

Según explica el Uscis en su sitio web, los migrantes deben esperar a que hayan transcurrido al menos 90 días desde que reciben la notificación de aprobación.

Si en este plazo la green card aún no llega, el solicitante puede consultar la herramienta en línea “Case Status”.

Si la green card no llega a tiempo, los migrantes puede utilizar una herramienta para observar el estado del envío en el correo Freepik

Si la web indica que se envió una tarjeta al domicilio registrado, la persona recibirá un número de seguimiento del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Luego, podrá utilizar este identificador para rastrear su tarjeta a través del sistema de entrega de paquetes y determinar cuándo llegará a su domicilio.

El Uscis dispone de estas herramientas para evitar confusiones en el proceso de los trámites.

Los peticionarios pueden rastrear su green card a través del sistema de entrega de paquetes del correo de EE.UU. Freepik - Freepik

Cómo usar la herramienta “Case Status” para saber cuándo llega la green card

Los extranjeros cuyos casos cumplan con los requisitos mencionados, como haberse aprobado hace 90 días, pueden usar la herramienta Case Status en línea.

Para esto, deben ingresar al sitio web oficial del Uscis y buscar la sección específica. Una vez dentro, es necesario:

Escribir el número de recibo (es un identificador único de 13 caracteres que se compone de tres letras y 10 dígitos). Es importante omitir los guiones, pero colocar todos los demás caracteres, incluidos los asteriscos, si aparecen en la notificación como parte del número de recibo.

(es un identificador único de 13 caracteres que se compone de tres letras y 10 dígitos). Es importante omitir los guiones, pero colocar todos los demás caracteres, incluidos los asteriscos, si aparecen en la notificación como parte del número de recibo. Presionar el botón de “Check Status” (Ver estatus).

(Ver estatus). El sistema mostrará el estado actual del caso.

Los estados posibles incluyen: recibido, solicitud de evidencia adicional, entrevista programada, aprobado o rechazado.

Además, existe la opción de llamar al Centro de Contacto al 800-375-5283 para realizar consultas.

Cómo crear una cuenta en Uscis para verificar el estado del ajuste de estatus en 2026

Las herramientas del Uscis en línea para verificar el estatus y otros trámites

La agencia encargada de procesar los trámites migratorios en Estados Unidos cuenta con las siguientes herramientas en línea que los usuarios pueden utilizar con distintos fines: