Celebra Ron DeSantis en Florida: avanza el proyecto para eliminar el impuesto a la propiedad el 3 de noviembre
El proyecto de ley aplicaría solo a quienes residen de manera permanente en sus hogares; a quiénes beneficia
La Cámara de Representantes en Florida aprobó la resolución HJR 203, la cual propone una enmienda constitucional para eliminar todos los impuestos sobre la propiedad. De ser aprobada por los votantes el próximo 3 de noviembre, los cambios iniciarían en el año fiscal 2027.
La decisión tomada por la Cámara de Representantes
La propuesta fue aprobada con 80 votos a favor y 30 en contra. En la votación, todos los republicanos se mostraron a favor y los demócratas en contra, según consignó Tallahassee Democrat.
El presidente de la Cámara, Daniel Pérez, calificó la votación como un punto de inflexión en la sesión legislativa de este año.
“Esta podría ser la legislación más agresiva jamás aprobada por una cámara legislativa sobre impuestos a la propiedad en la historia de EE.UU.”, dijo Pérez.
Para que la propuesta llegue a la boleta electoral del 3 de noviembre, el Senado de Florida debe aprobar la misma resolución por una mayoría de tres quintos.
Sin embargo, los senadores republicanos han indicado que su propuesta será “menos generosa” y más enfocada en proteger a los condados pequeños y rurales.
“Presentaremos una propuesta”, dijo el senador republicano Ed Hooper en diálogo con Florida Phoenix. “Todo lo que enviemos a los votantes debe ser consensuado, y ahí podría empezar la dificultad”.
En medio de la resolución preparada por el Senado, Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha sugerido que el tema podría tratarse en una sesión legislativa especial más adelante en el año, argumentando que “es mejor hacerlo bien que hacerlo rápido”.
“En cuanto a la propuesta de impuesto predial para la votación de 2026, hemos estado trabajando con miembros del Senado que han sido excelentes aliados. Dado que no se puede votar antes de noviembre, ¡es mejor hacerlo bien que apresurarse!”, dijo el gobernador desde su cuenta de X.
¿En qué consiste la resolución HJR 203 que beneficia a los propietarios?
El HJR 203 es una propuesta que prevé eliminar la carga tributaria sobre la vivienda para servicios que no sean educativos.
La medida aplicaría a los residentes permanentes en sus hogares principales, por lo que excluye segundas residencias, propiedades comerciales y negocios, según estipula el escrito de la normativa presentado en el poder legislativo.
De aprobarse la normativa, se eximiría a las propiedades con exención de vivienda principal de todos los impuestos sobre la propiedad que no estén destinados a los distritos escolares. Ciertos montos se ajustarían de manera anual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
DeSantis ha insistido en reiteradas oportunidades sobre su esfuerzo para avanzar con alivios fiscales para los floridanos. No obstante, la organización WLRN sostuvo que reducir los gastos de ser propietario resultaría en un encarecimiento de su valor.
“Si esto se aprueba, el simple hecho de no tener que pagar impuestos prediales cada año en adelante aumenta el valor de la vivienda”, dijo Joel Berner, economista senior de la firma de datos inmobiliarios Realtor.com. “Es un gasto más que se evita”.
De acuerdo con su análisis, eliminar el impuesto incrementaría los valores de viviendas entre un 7% y un 9% de manera inmediata.
Por tanto, el precio medio de venta de una vivienda unifamiliar en el sur de Florida alcanzaría los US$45,000 y US$28,000 si se trata de un condominio.
