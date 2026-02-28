Documentos para votar en Florida: el proyecto de ley que restringiría la participación en las próximas elecciones

En Florida, un proyecto de ley propone endurecer los requisitos para verificar la ciudadanía estadounidense de quienes se registren como votantes para las elecciones. En caso de que la norma entre en vigor, regiría para los comicios generales del 3 de noviembre en el Estado del Sol. Además, la normativa también haría modificaciones sobre el recuento de votos y las reglas para candidatos y partidos.

La HB 991 de Florida haría más estrictos los registros de votantes para las elecciones

El cuerpo legislativo del estado gobernado por Ron DeSantis actualmente trata la HB 911. Según lo que presenta el proyecto, llevaría adelante múltiples modificaciones a diversos aspectos del ámbito electoral.

Los electores de Florida que no puedan certificar su ciudadanía en primera instancia serán registrados como votantes no verificados Freepik

De acuerdo con el texto, estas son las claves de la propuesta legislativa:

Obligaría al Departamento de Estado y los supervisores de elecciones a verificar el estatus de ciudadanía de los solicitantes de registro de votantes mediante datos del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

de registro de votantes mediante (DMV, por sus siglas en inglés). Realizaría una actualización de los documentos con foto que Florida reconoce como válidos para votar . Entre ellos se incluyen, por ejemplo, licencia de conducir estatal, pasaporte estadounidense, identificaciones militares y licencia de portación de armas.

. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, licencia de conducir estatal, pasaporte estadounidense, identificaciones militares y licencia de portación de armas. Si la ciudadanía estadounidense de un solicitante no puede ser chequeada , el individuo será registrado como un votante no verificado .

de un solicitante , el individuo será . Los votantes no verificados deben emitir una boleta provisional. Para que el sufragio sea válido, tienen que presentar pruebas suficientes de ciudadanía a más tardar a las 17 hs del segundo día después de los comicios.

En caso de aprobarse, varias secciones de la HB 991 de Florida comenzarían a regir el 1° de julio, por lo que ya se aplicarían en las elecciones generales de este año.

Si se aprueba, varias secciones de la HB 991 de Florida aplicarían para las elecciones del 3 de noviembre Freepik

Los cambios de la ley sobre los recuentos de votos en Florida

Más allá de volver más estrictos los métodos de verificación de ciudadanía sobre los votantes, el proyecto de ley también propone cambios para otras etapas del proceso electoral:

Antes de la certificación de cualquier elección, la junta de escrutinio del condado debe realizar una auditoría automatizada de los sistemas de votación . Esta debe ser pública y completarse antes de la verificación de los resultados oficiales

. Esta debe ser pública y completarse antes de la verificación de los resultados oficiales Si la auditoría automatizada arroja resultados diferentes a los del sistema de tabulación de votos, la junta de escrutinio debe realizar una revisión manual de las boletas.

a los del sistema de tabulación de votos, de las boletas. Se establece un periodo de 5 años para iniciar el procesamiento de cualquier violación por delito grave del Código Electoral, como las denuncias de fraude.

del Código Electoral, como las denuncias de fraude. El Departamento de Estado de Florida debe presentar un informe anual antes del 15 de enero que detalle todas las investigaciones de posibles violaciones de leyes electorales e irregularidades.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

Restricciones a candidatos y partidos políticos: las normas de la HB 991 de Florida

Junto con lo ya mencionado, las reglas de la propuesta legislativa alcanzarían también a candidatos. En primer lugar, el proyecto propone que cualquier aspirante a un cargo público debe llevar al menos 365 días consecutivos como miembro de un partido político.

Además, se prohíben los aportes extranjeros. Los partidos no pueden solicitar ni aceptar el pago o colaboración, directa o indirecta, de una organización ni persona que no sea estadounidense.