Estos fueron los mejores bancos de Florida en 2025, según Bankrate

La plataforma financiera Bankrate publicó su clasificación de los bancos y cooperativas de crédito más destacados en Florida durante 2025. Para elaborar el ranking, se tuvieron en cuenta diversos aspectos: desde la accesibilidad de las tarifas hasta los servicios disponibles.

Los cuatro bancos más destacados de Florida en 2025

La guía de Bankrate se enfocó exclusivamente en instituciones con presencia y actividad relevante dentro de Florida. El informe se apoyó en parámetros como número de sucursales, disponibilidad de cajeros automáticos, costos de cuenta y herramientas tecnológicas.

PNC Bank fue elegido como la mejor institución financiera de 2025 en Florida Google Maps

Luego de analizar los diversos aspectos, se identificaron cuatro entidades con ventajas específicas según el perfil del usuario:

PNC Bank

Wells Fargo

Suncoast Credit Union

TD Bank

PNC Bank: la mejor opción en Florida

PNC Bank encabeza el listado como la opción más completa para usuarios que requieren presencia física en Florida y, al mismo tiempo, disponibilidad operativa fuera del estado. La institución cuenta con cerca de 200 sucursales distribuidas en zonas urbanas y suburbanas. A nivel nacional, opera más de 2000 oficinas en el noreste, sur y Medio oeste.

La institución financiera también dispone de una red aproximada de 60.000 cajeros automáticos en todo Estados Unidos. Esto permite retirar dinero en efectivo sin cargos, incluso cuando el cliente se encuentra fuera del rango habitual. Esta estructura fue uno de los puntos de mayor peso en la selección de Bankrate.

También se destacó el producto “Virtual Wallet”, que integra cuentas de cheques y ahorro bajo una misma plataforma. Sin embargo, el estudio aclaró que los rendimientos anuales más competitivos no están disponibles en Florida y que la entidad mantiene una tarifa de sobregiro de US$36 por operación.

Wells Fargo: liderazgo en número de sucursales

Para usuarios que priorizan la cercanía física, Wells Fargo se presenta como la mejor opción. Su presencia se extiende desde la región de Tallahassee hasta el área de Miami, lo que facilita la realización de trámites presenciales.

Wells Fargo es una de las mayores compañías multinacionales de servicios financieros y bancos de EE.UU. David Zalubowski - AP

Además, la institución mantiene oficinas en 35 estados adicionales. Su red de cajeros automáticos alcanza alrededor de 11.000 equipos en todo EE.UU. Esto asegura disponibilidad de efectivo en prácticamente cualquier zona del país norteamericano.

El informe señaló que, si bien la entidad brinda múltiples tipos de cuentas, sus tasas de ahorro presentan ganancias mínimas. También aplica una tarifa de sobregiro de US$35.

Suncoast Credit Union: alternativa de bajo costo para residentes elegibles

Suncoast Credit Union aparece como la mejor alternativa entre las cooperativas de crédito del Estado Soleado. La organización opera casi 80 sucursales, principalmente en la costa oeste de Florida. Su estructura cooperativa permite a los miembros acceder a más de 30.000 cajeros automáticos mediante redes compartidas.

La entidad elimina cargos de mantenimiento mensual en cuentas de depósito. También ofrece cuentas de cheques que generan intereses, un beneficio que suele estar asociado a bancos en línea más que a instituciones físicas. Bankrate destacó esta combinación como una ventaja significativa para usuarios que buscan reducir gastos.

La membresía está disponible para:

Residentes

Trabajadores

Personas vinculadas a organizaciones religiosas

Suncoast Credit Union es la cooperativa de crédito más grande de Florida Google Maps

TD Bank: buena atención para los clientes y una app para celulares elogiada

Dentro de la categoría de servicio al cliente, TD Bank se posiciona como la institución más destacada. Bankrate fundamentó esta decisión en su horario de atención, que incluye operaciones los siete días de la semana. Este elemento se considera un diferencial frente a instituciones que limitan sus días de apertura.

Además, el estudio lo destacó debido a la calificación general de su aplicación móvil, que registra cientos de miles de reseñas con puntuaciones elevadas.

TD Bank fue destacado como el mejor servicio al cliente en Florida TD Bank - TD Bank

Entre sus limitaciones figura una red de cajeros más reducida que la de sus competidores y una tarifa de servicio (hasta US$15) asociada a la cuenta corriente “Complete Checking”. Sin embargo, existen métodos para eliminar ese cargo, según cuertos comportamientos del usuario: