Todas las leyes que benefician a los inmigrantes en California y que entrarán en vigor en 2026

California profundizó en los últimos años una agenda legislativa enfocada en reforzar la protección de los inmigrantes que residen en el estado. Varias leyes aprobadas en 2025 incorporaron cláusulas y obligaciones que se activarán en 2026. Estas disposiciones, firmadas por Gavin Newsom, empezarán a modificar protocolos escolares, políticas policiales, reglas para vendedores ambulantes y lineamientos estatales sobre el uso de bases de datos.

SB 98: notificación sobre agentes de inmigración en escuelas de California

La SB 98 introdujo un cambio sustancial en la manera en que las instituciones educativas deben responder ante la presencia confirmada de agentes de control migratorio.

La ley SB 98 impone a los distritos escolares y universidades públicas la obligación de revisar y actualizar sus planes de seguridad escolar antes del 1° de marzo de 2026

La norma buscó reforzar la comunicación interna en los centros educativos, al describir obligaciones específicas para los distritos escolares, oficinas de educación del condado, escuelas chárter y universidades públicas o independientes.

Esta ley, aprobada como estatuto de urgencia, fijó un objetivo preciso: asegurar que cualquier irrupción de personal vinculado a la aplicación de leyes migratorias sea comunicada sin revelar datos personales.

Esto incluye cualquier esfuerzo destinado a investigar o ejecutar leyes federales que penalicen la presencia, entrada, reingreso o empleo de personas en EE.UU.

Entre las disposiciones del próximo año, el 1° de marzo de 2026 se llegará a la fecha límite para que cada plan integral de seguridad escolar sea revisado y actualizado con los procedimientos destinados a notificar a padres, tutores, docentes y personal cuando exista presencia confirmada de agentes de inmigración en un campus.

La obligación alcanza también a instituciones postsecundarias, que deberán informar a toda la comunidad universitaria ante una situación similar.

AB 49: las escuelas santuario de California y su vínculo con los agentes federales

La AB 49 reforzó el concepto de “escuelas santuario” al establecer prohibiciones estrictas para bloquear el acceso de funcionarios de inmigración a las áreas no públicas de un establecimiento educativo sin una orden judicial válida.

La ley también blindó la privacidad del alumnado, sus familias y el personal docente al impedir que se entreguen registros educativos o información personal sin los requisitos legales correspondientes.

Esta medida se aprobó con carácter de urgencia en septiembre de 2025, pero su implementación completa quedó condicionada a un plazo que vencerá en 2026.

El texto buscó garantizar que ninguna agencia educativa local colabore de manera involuntaria con acciones migratorias que excedan sus responsabilidades.

AB 49 prohíbe el acceso de funcionarios de inmigración a las áreas no públicas de los centros educativos sin una orden judicial válida

El 1° de marzo de 2026 es la fecha límite para que todas las agencias educativas locales actualicen sus políticas modelo y las adapten a estas prohibiciones. Desde ese punto, todas deberán contar con lineamientos claros que detallen cómo actuar ante solicitudes de agentes migratorios.

SB 635: la ley para proteger a los vendedores ambulantes de California

Esta ley amplió de forma significativa la protección para vendedores ambulantes y operadores de alimentos móviles compactos, sectores donde la presencia de inmigrantes es predominante.

La norma prohibió que las autoridades locales indaguen información migratoria, lugar de nacimiento o antecedentes criminales al momento de solicitar un permiso para operar.

También bloqueó la divulgación de datos personales a agentes de inmigración sin una orden judicial válida.

A pesar de que la ley ya entró en vigor, aún quedan apartados que comienzan a regir en 2026:

A partir del 1° de enero de 2026 : todo contrato entre autoridades locales y entidades no públicas destinado a aplicar regulaciones de vendedores deberá incluir disposiciones explícitas que prohíban colaborar con el control migratorio.

: todo contrato entre autoridades locales y entidades no públicas destinado a aplicar regulaciones de vendedores deberá incluir disposiciones explícitas que prohíban colaborar con el control migratorio. 1° de marzo de 2026: fecha límite para destruir registros recopilados antes del 1° de enero de 2026 que contengan datos de lugar de nacimiento o antecedentes criminales, salvo que alguna ley ordene conservarlos.

La SB 635 protege a los vendedores ambulantes al prohibir que las autoridades locales indaguen sobre información migratoria, lugar de nacimiento o antecedentes criminales al solicitar permisos, y estipula que antes del 1° de marzo de 2026 se deben destruir los registros que contengan estos datos

SB 805: identificación visible de agentes de la ley

La SB 805 introdujo un cambio estructural en la forma en que los agentes no uniformados deben presentarse ante la ciudadanía.

A partir de 2026, cualquier funcionario policial, incluidos los federales que operen en California, deberá mostrar de manera visible una identificación que indique su agencia y un nombre o número de placa mientras realice tareas de cumplimiento de la ley.

El objetivo de la medida se centró en evitar la suplantación y promover la transparencia. La norma también aclaró que los agentes involucrados en funciones encubiertas quedan exceptuados, para no comprometer operaciones sensibles.

Además, prohibió a los cazadores de fugitivos utilizar su posición para colaborar con controles migratorios o divulgar datos personales con ese fin, salvo que exista una orden judicial.

A partir de año nuevo, la ley comienza impactar de pleno en California:

Obligación plena de identificación visible para agentes sin uniforme.

Fecha límite para que las agencias policiales elaboren y publiquen una política escrita sobre este requisito.

SB 627: restricciones al uso de cubiertas faciales por agentes

La SB 627 prohibió que un agente policial utilice máscaras opacas o coberturas que dificulten identificar su rostro mientras desempeñe funciones oficiales, salvo en casos expresamente autorizados.

De esta manera, la ley apuntó a una mayor rendición de cuentas y buscó evitar abusos que puedan surgir cuando no es posible verificar la identidad de quien actúa en nombre del Estado.

La SB 627, enfocada en la rendición de cuentas policial, prohíbe que los agentes utilicen máscaras opacas que dificulten la identificación de su rostro

La norma también fijó consecuencias específicas para quienes incumplan la prohibición: si un agente comete actos ilícitos como agresión o arresto falso mientras oculta deliberadamente su identidad, no podrá invocar inmunidad en demandas civiles y deberá responder por daños.

Desde el 1° de julio de 2026, todas las agencias policiales deberán tener publicadas una política escrita sobre el uso permitido o prohibido de cubiertas faciales. Hasta esa fecha, los agentes que ya cumplan con la política aprobada por su agencia quedarán exentos de sanciones penales.

SB 580: directrices de la Fiscalía General sobre interacción con autoridades migratorias

La SB 580 puso el foco en las bases de datos estatales y locales, un elemento central en cualquier política migratoria.

La norma ordenó a la Fiscalía General de California elaborar políticas modelo para regular cómo las agencias estatales y municipales deben interactuar con autoridades migratorias y, al mismo tiempo, establecer criterios que limiten la disponibilidad de información en bases de datos cuando pueda ser utilizada para acciones de control migratorio.

Antes del 1° de julio de 2026, se deberá dar la publicación de políticas modelo dirigidas a todas las agencias estatales y locales. Esa misma fecha límite aplica para la exposición de guías técnicas, auditorías y capacitaciones sobre bases de datos para limitar el acceso y uso con fines migratorios.