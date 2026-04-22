La ley HB 1103 firmada por DeSantis en Florida que da poder a los alcaldes ante embarcaciones marítimas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 1103, una iniciativa que redefine el alcance de los gobiernos locales en materia de control marítimo. La medida fue aprobada dentro de un paquete legislativo y comenzará a aplicarse el 1° de julio.

Qué podrán hacer municipios y condados de Florida con barcos abandonados

Según el texto legal, la nueva normativa permite que los gobiernos municipales y de condados adopten ordenanzas para que sus inspectores de cumplimiento intervengan en situaciones relacionadas con embarcaciones en estado de abandono o deterioro.

Ron DeSantis firma una nueva ley que se enfoca en restricciones para navegantes Facebook Governor Ron DeSantis

Entre las acciones habilitadas se incluyen:

La identificación de estos barcos.

La notificación a sus propietarios.

La ejecución de medidas como traslado, almacenamiento o eliminación si corresponde.

Además, estos funcionarios podrán aplicar sanciones mediante un sistema de citaciones no penales, por lo que se integrarán al esquema estatal de infracciones en navegación.

Nuevas zonas restringidas para embarcaciones en Florida: límites y distancias

La HB 1103 también introduce la posibilidad de establecer áreas con restricciones para la circulación de embarcaciones en sectores considerados de riesgo. Estas zonas podrán definirse en cruces de agua con visibilidad limitada.

Las autoridades locales estarán facultadas para fijar límites dentro de un rango inicial de 300 pies (91 metros), con posibilidad de ampliar ese límite hasta 1000 pies (300 metros) si la situación lo requiere.

La norma indica que estos espacios deben contar con señalización uniforme para informar a los navegantes sobre las condiciones vigentes en cada área.

La normativa otorga a los gobiernos locales la facultad de emplear oficiales de cumplimiento de códigos para gestionar y sancionar infracciones relacionadas con embarcaciones abandonadas Foto de Cody Board en Unsplash

Requisitos de la FWC para aprobar nuevas reglas marítimas en Florida

Para que las ordenanzas locales adoptadas bajo la ley HB 1103 puedan activarse y entrar en vigor, deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y de seguridad supervisados por el estado.

Uno de los requisitos es que ninguna ordenanza local puede entrar en vigor hasta que haya sido revisada y aprobada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés). Esto aplica específicamente a las ordenanzas que autorizan a oficiales de cumplimiento de códigos a:

Administrar las leyes sobre embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas.

en riesgo de quedar abandonadas. Hacer cumplir los requisitos de permisos de anclaje a largo plazo.

En el caso de las ordenanzas que buscan establecer áreas de navegación restringida (como las de “puntos ciegos” o zonas de velocidad reducida), la FWC solo otorgará su aprobación si determina, mediante evidencia competente y sustancial, que la disposición es estrictamente necesaria para proteger la seguridad del público.

La ley establece un procedimiento formal para la aprobación de estas solicitudes:

Notificación : una vez que un municipio o condado envía su solicitud, la FWC tiene 30 días para informar si falta alguna información para considerar la petición como completa.

: una vez que un municipio o condado envía su solicitud, la FWC tiene para informar si falta alguna información para considerar la petición como completa. Plazo de resolución : la agencia debe actuar y emitir una decisión sobre la solicitud dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la aplicación completa.

: la agencia debe actuar y emitir una decisión sobre la solicitud dentro de los posteriores a la recepción de la aplicación completa. Reglas de la comisión: la FWC tiene la obligación de adoptar reglas específicas para implementar la autoridad otorgada a los oficiales de cumplimiento locales.

Finalmente, es importante recordar que aunque la ley fue firmada recientemente, ninguna de estas facultades u ordenanzas locales podrá ser efectiva antes de la fecha de entrada en vigor, que es el 1° de julio.

Los barcos utilizados como domicilio legal están exentos de ciertas limitaciones de anclaje Foto de Luiz Cent en Unsplash

Multas por barcos abandonados en Florida: cuánto deberán pagar los propietarios

El régimen de sanciones establecido por la HB 1103 para las embarcaciones abandonadas o en riesgo de quedar en ese estado se centra en un sistema de multas graduales y en la declaración legal como “molestias públicas” para facilitar su remoción.

La normativa clasifica las violaciones relacionadas con embarcaciones en riesgo de quedar abandonadas como infracciones no criminales con las siguientes sanciones civiles:

Primera ofensa : una multa de US$100 .

: una multa de . Segunda ofensa : una multa de US$250 , siempre que ocurra 30 días o más después de la primera infracción.

: una multa de , siempre que ocurra 30 días o más después de la primera infracción. Tercera ofensa y subsiguientes: una multa de US$500, si ocurre 30 días o más después de la infracción anterior.

Cualquier barco que sea objeto de tres o más violaciones en un periodo de 24 meses (y que no hayan resultado en absolución o desestimación) debe ser declarado oficialmente una molestia pública. Una vez que recibe esta designación, las autoridades adquieren poderes adicionales para limpiar las vías navegables:

Remoción y destrucción : la FWC, las fuerzas de seguridad o los oficiales de cumplimiento de códigos locales autorizados pueden reubicar o remover estas embarcaciones de las aguas del estado.

: la FWC, las fuerzas de seguridad o los oficiales de cumplimiento de códigos locales autorizados pueden reubicar o remover estas embarcaciones de las aguas del estado. Inmunidad para las autoridades: los oficiales y agencias que realicen la remoción no serán responsables por los daños causados durante el proceso, a menos que se demuestre negligencia grave o conducta dolosa.

Los inspectores designados tendrán la capacidad de verificar autorizaciones y aplicar sanciones si detectan irregularidades en el anclaje o permanencia de barcos en determinadas zonas.

En el condado de Monroe se incorporan disposiciones específicas, lo que incluye excepciones para embarcaciones utilizadas como residencia y nuevos requisitos sobre disponibilidad de amarres.