Florida: cambia el sistema de revisión de equipaje en el aeropuerto de Miami y así impacta en los viajeros

El Aeropuerto Internacional de Miami fue incluido en un nuevo programa federal que modifica la manera en que se revisan las maletas de pasajeros extranjeros en tránsito. Se trata del Sistema de Inspección Remota de Equipaje Internacional (IRBS, por sus siglas en inglés), que evita el engorroso trámite de recoger y volver a despachar el equipaje. Así, quienes hagan conexión en esa terminal aérea podrán dirigirse directamente a su siguiente vuelo, salvo que se detecte alguna irregularidad.

Cómo funciona el nuevo sistema de revisión de maletas

La medida fue impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El funcionamiento del IRBS se basa en la revisión anticipada de las maletas, por lo que el pasajero no tendrá que volver a facturarlas Facebook/Miami International Airport

De acuerdo con el comunicado oficial, el funcionamiento del IRBS se basa en la revisión anticipada de las maletas facturadas. Las imágenes de rayos X del equipaje, obtenidas en el aeropuerto de origen, son compartidas con agentes de CBP en EE.UU. antes del aterrizaje del avión. A partir de ese momento, los oficiales analizan el contenido de forma remota y determinan si es necesario aplicar un control físico adicional a alguna maleta en particular.

Este análisis previo evita que todos los pasajeros deban pasar por el procedimiento de retiro y reenvío de su bolso en la zona de aduanas, lo cual representa un avance significativo en la experiencia del usuario, especialmente en vuelos con conexión nacional inmediata.

El nuevo procedimiento permite que los viajeros que ingresan al país norteamericano y tienen vuelos de conexión interna no deban recogerlo y volver a facturarlo, como ocurría hasta ahora, salvo que las autoridades aduaneras soliciten una inspección adicional. La iniciativa se enmarca en el esfuerzo por reducir tiempos en el procesamiento de pasajeros y mejorar la eficiencia operativa en aeropuertos con alto volumen de tráfico, como es el caso de Miami.

Cambios que no afectan a la TSA

El IRBS no altera los protocolos de seguridad implementados por la TSA en relación con el equipaje facturado. Los filtros de seguridad antes del abordaje siguen vigentes y serán responsabilidad exclusiva de esta agencia. Lo que cambia es el paso intermedio en el que, tras llegar desde el extranjero, el viajero ya no necesita interactuar directamente con su maleta si no hay un requerimiento específico.

Antes de ser implementado en Miami, el sistema fue testeado en vuelos procedentes de Sídney que aterrizaban en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en colaboración con American Airlines. Dado el resultado positivo, la CBP amplió su alcance a otras terminales clave.

Esta nueva iniciativa de CBP se enmarca en el esfuerzo por reducir tiempos en el procesamiento de pasajeros y mejorar la eficiencia operativa Imagen de Freepik

Ventajas para pasajeros en tránsito

Los beneficios de esta medida para quienes hacen escala en el Aeropuerto de Miami son diversos:

No es necesario reclamar el equipaje facturado en el punto de ingreso a EE.UU.

Se reduce el tiempo de conexión y de permanencia en las zonas de inspección.

Se minimiza el riesgo de pérdida de vuelos por demoras en trámites de aduanas.

Mejora la fluidez general en los procesos aeroportuarios.

Impacto en la seguridad nacional y en la experiencia del viajero

Diane J. Sabatino, funcionaria de CBP a cargo de las operaciones de campo, señaló que esta innovación tecnológica se alinea con los objetivos de modernización del sistema aeroportuario nacional. Según explicó en el comunicado oficial, la revisión remota representa un paso importante para equilibrar seguridad con eficiencia, sin perder de vista el bienestar del pasajero y la protección del país norteamericano.

“La iniciativa de Inspección Remota de Equipaje Internacional es un avance significativo en la modernización de nuestros procesos y en la provisión de una experiencia segura y fluida para los viajeros internacionales”, agregó Sabatino.

La iniciativa se enmarca en el esfuerzo por reducir tiempos en el procesamiento de pasajeros y mejorar la eficiencia operativa en aeropuertos con alto volumen de tráfico, como es el caso de Miami MIA

Colaboración con aerolíneas y aeropuertos

Para aplicar este sistema, CBP entabló acuerdos con líneas aéreas y diversos aeropuertos. En el caso de Miami, la infraestructura ya está preparada para recibir esta nueva modalidad, que además permite reducir la carga operativa en las salas de aduanas y facilita la conexión de vuelos, algo especialmente relevante en terminales con múltiples rutas internacionales.

American Airlines, una de las compañías involucradas, también destacó el impacto positivo de esta medida. Gary Tomasulo, vicepresidente de Seguridad Corporativa Global de la aerolínea, indicó que trabajar en conjunto con la agencia fronteriza y los socios tecnológicos fue clave para implementar una solución eficiente sin comprometer la seguridad.

“Estamos mejorando la seguridad y agilizando el proceso de inspección de equipaje de la CBP para que los viajes internacionales sean más fluidos y convenientes para nuestros clientes”, especificó en un comunicado.

La implementación del IRBS se inscribe en el Plan de Modernización Aeroportuaria de CBP, que contempla una serie de herramientas tecnológicas para transformar los procedimientos tradicionales y adaptarlos a las necesidades actuales del transporte aéreo.