Florida permite comprar laptops de hasta US$1500 sin sales tax solo hasta el 20 de agosto: cuál es la condición

Florida aplica una exención temporal en el impuesto a las ventas para ayudar a las familias en el regreso a clases. Esta medida de alivio financiero comenzó el lunes 20 de julio y terminará el jueves 20 de agosto. Además, solo es para computadoras personales y no para uso comercial.

La condición para no pagar impuestos en laptops de Florida

La legislación estatal establece que los consumidores deben adquirir los equipos de computación exclusivamente para uso personal o doméstico no comercial. Esta regla excluye de forma automática cualquier compra de computadoras portátiles o de escritorio que el usuario destine para actividades comerciales o corporativas.

Las laptos podrán comparse sin impuestos solo para uso familiar Shutterstock - Shutterstock

La exención fiscal cubre las computadoras personales con un precio de venta igual o inferior a 1500 dólares por unidad. El beneficio también abarca accesorios relacionados como teclados, monitores sin sintonizador de televisión, ratones de computadora, enrutadores y módems para la conexión a internet.

Los compradores perderán el beneficio impositivo si adquieren dispositivos con un valor superior al límite. Asimismo, la norma tributaria deja fuera de esta exención a los teléfonos celulares, las consolas de videojuegos y los receptores de medios digitales.

Los límites de precio en ropa y otros suministros escolares exentos

El período especial de rebajas tributarias también reduce a cero el impuesto de diversos productos indispensables para el ciclo escolar. Los clientes pueden adquirir prendas de vestir, calzado, billeteras y mochilas sin pagar el tributo estatal si el precio individual no supera los US$100.

La medida del Departamento de Rentas también beneficia las compras de útiles escolares comunes con un costo de US$50 o menos por artículo. Esta categoría exime del pago fiscal a carpetas, cuadernos de notas, lápices, bolígrafos, pegamentos, tijeras y calculadoras.

Artículos clave para el ciclo escolar también quedarán libres de impuestos Fotomontaje realizado con IA

Los juegos de memoria, las tarjetas de aprendizaje, los libros interactivos y los rompecabezas también disfrutan de esta exención del impuesto a las ventas. El límite de valor para estos auxiliares didácticos y rompecabezas se sitúa en treinta dólares o menos por cada artículo.

Los comercios deben aplicar la exención a las ventas que cumplan los requisitos establecidos durante el período vigente. Los negocios deben reportar estas transacciones como ventas exentas de tributación ante las autoridades fiscales del estado.

Las exclusiones geográficas y las normativas para las compras a distancia

La exención impositiva no tiene validez en ciertos establecimientos comerciales específicos dentro del territorio estatal. Los clientes pagarán el impuesto habitual si adquieren los productos dentro de parques temáticos, complejos de entretenimiento, hoteles o aeropuertos de Florida.

La normativa tributaria sí concede el beneficio a las compras que el usuario realice a distancia mediante plataformas de comercio electrónico o catálogos postales. El pedido califica para la exención si el vendedor remoto acepta la orden de compra dentro del plazo establecido para el despacho inmediato.

El período de ventas libres de impuestos en Florida anunciado por el gobierno

Los sistemas de apartado de mercancía también permiten conservar el beneficio fiscal bajo pautas muy específicas. Las compras mediante sistema de apartado también pueden calificar cuando el artículo se coloca en layaway o se retira durante el período de exención, conforme a las reglas del Departamento de Ingresos.

La distribución proporcional de los cargos de envío resulta necesaria cuando la factura incluye artículos exentos y gravados a la vez. Las autoridades de rentas recuerdan que los servicios de reparación o alteración de prendas no forman parte de este beneficio fiscal.