Freedom Park: dónde construyen el nuevo estadio del Inter Miami que costará US$1000 millones

El Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos avanza con un proyecto sin precedentes en la ciudad. La franquicia de Lionel Messi prepara su mudanza al Miami Freedom Park, un complejo de 1000 millones de dólares que abrirá sus puertas en 2026 y que transformará el paisaje urbano junto al Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida.

El nuevo estadio del Inter Miami en Miami Freedom Park

El estadio contará con capacidad para 25.000 espectadores y estará ubicado dentro de un desarrollo de 58 hectáreas en el barrio de Grapeland Heights. Allí se instalará un distrito deportivo y de entretenimiento con hoteles, tiendas, restaurantes y oficinas. Según consta en una comunicación oficial del club, la iniciativa fue financiada en su totalidad con capital privado, tras recibir la aprobación de los votantes de Miami en un referéndum de 2019 con más del 60% de apoyo.

El nuevo estadio del Inter Miami estará ubicado en el barrio de Grapeland Heights Inter Miami

Los propietarios Jorge y José Mas, junto a David Beckham, pasaron años en negociaciones hasta conseguir la localización en el campo de golf Melreese. Tal como consignó Miami Herald, la comisión municipal votó en 2022 a favor del proyecto, que incluye además un estadio valorado en US$350 millones y un parque de 23 hectáreas.

Secret Miami informó que, durante la visita a la obra por parte del socio y exjugador del Manchester United y Real Madrid, el exfutbolista aseguró: “Nuestra hermosa nueva casa está tomando forma. Para mí, Jorge y José Mas, nuestro sueño para nuestro club se está haciendo realidad”.

Así será el complejo deportivo y de entretenimiento en Miami

El Miami Freedom Park no será solo un estadio. El proyecto contempla áreas verdes y parques públicos, además de campos deportivos juveniles. Se convertirá en el mayor parque de la ciudad e incluirá un hotel de 750 habitaciones y un centro de entretenimiento para espectáculos internacionales. También contará con oficinas corporativas, comercios y restaurantes distribuidos en todo el predio.

El desarrollo de Miami Freedom Park fue financiado 100% por capitales privados Inter Miami

La comunicación oficial del club detalla que “Miami Freedom Park creará 15.000 empleos directos e indirectos” y que aportará US$2600 millones en alquiler a la ciudad durante el plazo del arrendamiento, además de contribuir con US$25 millones adicionales para parques públicos.

El diseño arquitectónico del nuevo estadio del Inter Miami

El recinto tendrá una zona de asientos de dos niveles, suites, balcones exclusivos y un vestíbulo elevado. Destacará un techo de marquesina con cables tensados, diseñado para cumplir con los estrictos códigos de huracanes de la ciudad y considerado el más grande de toda la liga.

Javier Álvarez, vicepresidente asociado del Miami Freedom Park, explicó a Diario Las Américas que el montaje del techo sobre 48 columnas requerirá una maniobra de “alta precisión” para colocar todos los cables al mismo tiempo.

Los arquitectos de Manica, responsables del Lusail Stadium de Qatar 2022 y del nuevo Camp Nou, trabajaron junto a la firma Arquitectónica en el diseño del complejo. En el interior habrá clubes, vestuarios, salas de prensa, áreas de transmisión y espacios gastronómicos. También se construirá un túnel de vidrio para que los fanáticos observen a los jugadores en su entrada al campo.

Así será el diseño arquitectónico con alta tecnología del Miami Freedom Park Inter Miami

La demanda de abonos confirma el interés: las diez suites Platinum Level ya fueron vendidas. A ellas se suman 25 Executive Suites en un nivel intermedio y otras 18 junto a la cancha, con capacidad para 14 personas cada una.

Tecnología innovadora y experiencia para los fanáticos de Lionel Messi

El Inter Miami firmó un acuerdo con Hewlett Packard Enterprise para convertir el estadio en un espacio inteligente, con servicios personalizados y conexión avanzada. Chris Allan, vicepresidente de la empresa, explicó que desde hace seis años el club recopiló ideas de recintos en Estados Unidos y Europa para garantizar la mejor experiencia posible a los hinchas.

La muestra instalada en Wynwood sirvió para impulsar la venta de abonos: allí los seguidores pudieron ver un modelo 3D del estadio, el trofeo de la Leagues Cup y uno de los Balones de Oro de Lionel Messi.

Transporte y accesibilidad al Miami Freedom Park

El estadio ofrecerá 5000 plazas de estacionamiento, aunque también estará conectado al sistema de transporte público. Los fanáticos podrán llegar caminando desde el centro de transporte del aeropuerto, donde convergen el Metrorail, el TriRail y varias líneas de autobuses.