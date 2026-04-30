Mundial 2026 sin deportaciones, detenciones ni represión: el pedido de Amnistía Internacional al presidente de la FIFA

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, aumentan las advertencias de organizaciones de derechos humanos sobre el impacto que podrían tener las políticas migratorias y de seguridad en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. En ese contexto, Amnistía Internacional realizó un pedido a FIFA, con llamados urgentes para garantizar que el torneo no se vea empañado por denuncias de abusos, discriminación o represión.

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La organización Amnistía Internacional se dirigió directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que utilice su discurso en el 76º Congreso del organismo, celebrado en Vancouver, como una oportunidad para fijar una postura clara.

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Según el organismo, el dirigente debe comprometerse públicamente a que la Copa del Mundo no se convierta en “un escenario para la represión” ni en una plataforma que habilite prácticas autoritarias.

La organización sostiene que todavía no se conocen medidas concretas que aseguren la protección de aficionados, periodistas, trabajadores y comunidades locales frente a posibles detenciones arbitrarias, deportaciones o restricciones a la libertad de expresión.

La organización remarca que este vacío de definiciones genera incertidumbre en cuanto a la seguridad y los derechos básicos durante el evento, especialmente con respecto a operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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En su análisis, Amnistía Internacional pone el foco especialmente en Estados Unidos, uno de los tres países organizadores junto a Canadá y México. La entidad advierte que las actuales políticas migratorias estadounidenses representan una amenaza significativa para quienes asistan al torneo.

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De acuerdo con la organización, en 2025 se registraron alrededor de 500.000 deportaciones en el país norteamericano, en un contexto que describen como una “emergencia nacional de derechos humanos”.

Este escenario, según señalan, se tradujo en un incremento de arrestos ilegales, detenciones masivas y procedimientos que podrían vulnerar garantías fundamentales.

Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, fue contundente en su pedido: “Es hora de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos diga de una vez cómo se van a proteger los derechos humanos”.

El pedido de una “tregua” migratoria en EE.UU. durante la Copa del Mundo

Por su parte, un informe citado por Al Jazeera, basado en un mensaje de Human Rights Watch, refuerza la presión sobre la FIFA con una propuesta concreta: impulsar una “tregua” en las políticas migratorias durante el Mundial.

Distintas organizaciones civiles pidieron un alto a la política migratoria durante el mundial 2026 Facebook SoFi Stadium / Flickr ICE

La organización planteó que la FIFA debería instar al gobierno de Donald Trump a suspender temporalmente las operaciones del ICE en el marco de la cita mundialista. La idea, inspirada en la histórica “tregua olímpica” de la antigua Grecia, apunta a garantizar que aficionados, deportistas y periodistas puedan trasladarse y participar sin temor a operativos migratorios o detenciones.

Según el informe, la entidad debería aprovechar su influencia para exigir medidas concretas que protejan a todas las personas involucradas en el evento.

Entre las principales recomendaciones de Human Rights Watch se destacan: