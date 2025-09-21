Jake Paul vs. Gervonta Davis: la nueva sede en Florida, la fecha confirmada y cómo ver la pelea en vivo en EE.UU.

De manera oficial, la pelea entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis cambia de sede: ya no será en Atlanta, sino en Miami, Florida, aunque se mantiene la cita para el 14 de noviembre de 2025. El youtuber buscará una nueva victoria en el ring tras haber derrotado a Mike Tyson y Julio César Chávez Jr.

En qué estadio de Florida será la pelea de Jake Paul vs. Gervonta Davis

De acuerdo con CBS, los planes para realizar el combate en el State Farm Arena de Atlanta fracasaron, por lo que la pelea se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida. Se podrá ver por la plataforma Netflix.

La pelea entre Paul y Davis se mantiene para el 14 de noviembre (X @jakepaul)

En agosto, Netflix anunció que transmitirá el enfrentamiento, pero la compañía del influencer, Most Valuable Promotions (MVP), enfrentó problemas con la Comisión Atlética de Georgia. Según USA Today, MVP retiró su solicitud de permisos y exenciones de reglas tras la oposición de Rick Thompson, presidente de la Comisión.

Thompson declaró que la empresa de Paul “promocionaba algo que no debía”. Ante ello, Paul y su socio Nakisa Bidarian decidieron trasladar la pelea al Estado del Sol, para evitar más complicaciones regulatorias.

Las conferencias de prensa previas, que estaban programadas en Atlanta, fueron reprogramadas: el 22 de septiembre en Nueva York y el 23 de septiembre en Miami.

Por qué cambiaron la sede de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

Bidarian explicó que el cambio se tomó tras las declaraciones de Thompson, “quien parece tener intereses personales al tergiversar públicamente los hechos y al socavar el que se perfilaba como uno de los grandes eventos para Atlanta”.

Conferencias de prensa programadas previo a la pelea (X @jakepaul)

Thompson se opuso a que se llevara a cabo la pelea en Atlanta como un combate de boxeo profesional o pelea de exhibición. “Es la mayor ridiculez que he oído en mi vida. Es una estrategia para sacar dinero y no me parece bien”, dijo a inicios de septiembre.

El socio de Paul aseguró que, contrario a lo que comentó el presidente de la Comisión de Georgia, nunca se pusieron a la venta boletos para la pelea de exhibición, y que cada paso del proyecto se coordinó en estrecha comunicación con él y la dependencia.

“Desde el principio fuimos claros con la Comisión y los luchadores, que definirá el enfrentamiento”, dijo. Bidarian adelantó que todos los detalles para la pelea del 14 de noviembre se darán a conocer en la siguiente conferencia de prensa en Nueva York.

Otra polémica rodea la pelea entre Paul y Davis

Una de las mayores controversias en torno a esta nueva pelea de Jake Paul, según el medio, es el límite de peso entre los contendientes. Recientemente, el youtuber peleó en peso crucero con un total de 199,4 libras en su batalla contra el mexicano Julio César Chávez Jr.

Jake Paul enfrentará a Gervonta Davis en el Kaseya Center de Miami, Florida (Instagram/@ jakepaul) (Instagram/@ jakepaul)

En contraparte, Davis pesó en su última pelea 133,8 libras en su batalla en marzo pasado contra Lamont Roach Jr., que terminó en un empate mayoritario. Esta polémica se aclarará la próxima semana en Nueva York, apuntó Bidarian.

Las peleas anteriores del youtuber también estuvieron envueltas en la polémica, en especial porque sus rivales eran o boxeadores retirados o que estaban al final de sus carreras.