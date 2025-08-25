Jake Paul ya tiene nuevo contrincante: cuándo será su próxima pelea y contra quién

Jake Paul, el youtuber y recién convertido en boxeador, reveló la fecha de su próximo combate en Estados Unidos, luego de vencer a Julio César Chávez Jr., en su último encuentro que se llevó a cabo el 28 de junio. Ahora, el estadounidense sorprendió al anunciar que se enfrentará en una pelea de exhibición contra Gervonta “Tank” Davis, en Atlanta, en el mes de noviembre.

Jake Paul vs. Gervonta Davis: cuándo será el combate

La pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el State Farm Arena, Atlanta, Georgia. La pelea será transmitida por streaming a través de Netflix, de acuerdo con USA Today.

El número de asaltos y tipo de pela aún no se definen para el encuentro entre los estaodunidenses (Captura de pantalla X/ @jakepaul)

Most Valuable Promotions, empresa de promoción de boxeo, no ha revelado la cantidad de asaltos, peso pactado, ni las reglas del combate, según The Ring. Aunque se espera que en las próximas semanas se indiquen este tipo de cuestiones.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Jake Paul destacó la calidad de su contrincante, pero afirmó que va a llevarse el triunfo. “Sí, es uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, pero mi lema es cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, contra todo pronóstico. Y me gustan las probabilidades”, señaló el youtuber al mostrar el póster oficial del encuentro contra Gervonta.

Peso y estatura, las desventajas a las que se enfrenta Jake Paul

La pelea entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis generó algunas comparaciones por las disparidades que presentan ambos boxeadores estadounidenses. Si bien son casi de la misma edad (Paul 28 años y Davis 30 años), su estructura física y peso, jugarán un papel determinante en su próximo encuentro de exhibición.

Gervonta Davis empató en su último combate en contra de Lamont Roach Jr. (X/@NetflixTudum) (X/@NetflixTudum)

Jake Paul mide 6,1 pies (1,85 metros) y tiene un peso alrededor de 194 libras (88 kilogramos), según lo que marcó la pesa en su última pelea contra Julio César Chávez Jr. En el caso contrario de “Tank” Davis, quien mide 5.4 pies (1.65 metros) y pesaba cerca de 134 libras (61 kilogramos), en su último combate contra Lamont Roach Jr., consigna ESPN.

Ante la disparidad evidente entre ambos deportistas, Nakisa Bidarian, cofundadora de Most Valuable Promotions, señaló a ESPN que todavía están por definirse los detalles del combate, pero afirmó que Paul deberá bajar algunos kilos para el combate. En cualquiera de los casos, asegura que esperan que el youtuber salga como el gran vencedor del combate.

Los últimos combates de Jake Paul y Gervonta Davis

Jake Paul cuenta con un récord de 12 victorias y un empate en su corta carrera como boxeador profesional. En su último enfrentamiento derrotó a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime, después de un combate a diez rounds.

Jake Paul venció a Julio César Chávez por decisión unánime (Instagram/ @jakepaul) (Instagram/ @jakepaul)

Gervonta Davis, tiene una ventaja en la pelea, ya que lleva más de 30 enfrentamiento en su carrera profesional. El boxeador estadounidense cuenta con 30 victorias, de las cuales 28 han sido por nocaut, según ESPN. En su último combate obtuve un empate en contra de Lamont Roach Jr.

Jake Paul y su “exhibición” de boxeo en la boda de su hermano Logan

El youtuber Jake Paul ha destacado por su personalidad controversial, tanto por sus peleas como boxeador profesional como su carrera en la creación de contenido. Recientemente, fue el centro de las críticas por “enfrentarse” contra un pastel de fiesta en la boda de su hermano Logan Paul con la modelo Nina Agdal.

Jake Paul "pelea" contra un pastel de boda

En el video, compartido en redes sociales, se observa a Jake en posición de lucha mientras golpea en repetidas ocasiones el pastel de boda, alrededor los invitados parecen alentar al boxeador. Incluso, el propio Logan lo apoya, para finalmente darle un abrazo. La escena recibió críticas en internet ya que fue considerada como un desperdicio de comida.