La advertencia de DeSantis a los migrantes tras un megaoperativo del ICE en Florida y más de 1000 detenidos: “Es el comienzo”

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un megaoperativo en Florida que dejó 1120 detenidos en apenas seis días. Al anunciar los resultados, el gobernador Ron DeSantis lanzó una fuerte advertencia a los migrantes: "Esto recién empieza. Lo mejor está por venir”.

Redada del ICE en Florida: más de 1100 migrantes detenidos

La redada, considerada la mayor del año en Florida, se realizó entre el 22 y el 27 de abril. Del operativo participaron agentes del ICE, miembros de la Guardia Nacional de Florida y fuerzas de seguridad locales, que actuaron en forma coordinada en distintas zonas del estado.

Redada de ICE en Florida: detuvieron a 1120 migrantes en seis días Ice.gov

Según informó el Departamento de Seguridad de Florida en un comunicado, los procedimientos se concentraron en los condados de Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Duval y Palm Beach. También se realizaron arrestos en Orlando, Tampa, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers. La prioridad fue localizar migrantes con antecedentes criminales o con órdenes finales de deportación.

De acuerdo con datos oficiales difundidos por el ICE, el 63% de los arrestados tenía antecedentes penales en Estados Unidos.

El resto estaba en situación migratoria irregular o enfrentaba procesos pendientes. Entre las nacionalidades de los detenidos se contaron ciudadanos de Guatemala, México, Honduras, Venezuela y El Salvador.

Durante la conferencia de prensa en Miramar, DeSantis anunció los resultados y destacó: “Estas personas que han sido arrestadas no deberían haber ingresado al país. Muchos ya habían sido deportados. Esto es en beneficio del pueblo. Estas personas tienen prontuarios de conducta que ponen en riesgo nuestra comunidad"

“Con esta medida mostramos que Estados Unidos se toma en serio a la hora de poner en práctica su política de inmigración”, completó en declaraciones retomadas por Telemundo.

Guatemala, México, Honduras, Venezuela y El Salvador lideraron la lista de migrantes detenidos en la mayor redada del año Ice.gov

Por su parte, Larry Keefe, jefe de la Junta Estatal de Control de Inmigración, afirmó que Florida trabajará intensamente con el ICE y la Guardia Nacional para coordinar futuras acciones de este tipo en todo el territorio.

El operativo se organizó bajo directivas del Centro de Coordinación de Inmigración de Florida y forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por DeSantis. En este contexto, el gobernador firmó acuerdos de cooperación con el ICE para permitir que policías locales participen en arrestos migratorios bajo el programa federal 287(g), vigente en varios condados del estado.

La advertencia del ICE a los inmigrantes: “No nos detendremos”

Madison D. Sheahan, subdirectora nacional de ICE, confirmó que la experiencia en Florida servirá como modelo para aplicar en otros distritos: “Hemos demostrado que es posible actuar de manera rápida y efectiva”.

El Departamento de Seguridad estatal reportó una suba interanual de arrestos en redadas migratorias, con foco en migrantes centroamericanos y sudamericanos Ice.gov

En línea con DeSantis, lanzó una fuerte advertencia para los inmigrantes: “Si bien esta puede ser la primera operación de su tipo, gracias al gobernador, no será la última. No nos detendremos, porque no hay tolerancia para los criminales, extranjeros ilegales”.

Esta operación se suma a una serie de redadas que ICE y la Guardia Nacional concretaron en los últimos meses, con especial foco en migrantes de origen centroamericano y sudamericano. Según el Departamento de Seguridad de Florida, las detenciones se incrementaron en un 45% en el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.