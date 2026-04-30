American Airlines vuelve a Venezuela: cuál será la frecuencia de los vuelos a Caracas

American Airlines volvió este jueves 30 de abril con sus vuelos directos entre Miami y Caracas, un momento que marca el fin de casi siete años de desconexión aérea. La reanudación ocurre tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y se apoya en un informe sobre el sector aéreo que detalla el interés mutuo por facilitar inversiones en minería y energía.

American Airlines retoma vuelos Miami-Caracas: frecuencia diaria y detalles de la operación

La compañía formalizará el reinicio de sus operaciones con una aeronave que partirá desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y regresará al día siguiente desde Miami. A partir del mes de mayo, la aerolínea establecerá una frecuencia de dos vuelos diarios para cubrir la demanda de este mercado.

De acuerdo con Telemundo 51, los trayectos serán operados por Envoy Air, una subsidiaria de la empresa matriz, mediante el uso de aeronaves con capacidad específica para trayectos regionales:

Frecuencia establecida : realizará dos vuelos diarios a partir de mayo.

: realizará dos vuelos diarios a partir de mayo. Flota utilizada: utilizarán aviones Embraer 175 con capacidad para menos de 100 pasajeros.

El retorno de la aerolínea estadounidense sucede tras la crisis política en Venezuela a comienzos de año, con la captura de Nicolás Maduro a través de la Operación Resolución Absoluta por parte de EE.UU., que derivó en un nuevo escenario institucional. El venezolano se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn.

Impacto económico del regreso de American Airlines en Venezuela y el mercado aéreo

Esta conexión facilitará el traslado de funcionarios tras la reapertura de embajadas. Venezuela aprobó recientemente leyes que incentivan el flujo de capitales extranjeros en áreas clave como los hidrocarburos.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, calificó la medida como una apuesta de confianza hacia el destino. “Es una oportunidad importantísima de apertura del mercado y de la conectividad”, dijo a Telemundo 51.

Cabe destacar que el mercado aéreo local enfrentó graves dificultades durante la última década debido a deudas estatales con líneas internacionales.

American Airlines comenzó a vender vuelos de Florida a Venezuela nuevamente en su flota Embraer American Airlines

El regreso de la aerolínea estadounidense impactará en la competencia de rutas que hacían escalas en Panamá, Colombia o República Dominicana. Aerolíneas como Copa comenzaron a ajustar sus tarifas y ofrecieron boletos que oscilan entre los US$700 y US$800.

La ruta representa un cambio para los venezolanos que residen en Estados Unidos, especialmente para la comunidad de Miami. Las familias ahora podrán evitar los elevados costos y las largas horas de espera en terceros países para visitar su tierra de origen.

American Airlines fue la última compañía estadounidense en suspender sus servicios en marzo de 2019 tras una prohibición de la administración Trump. Previamente, las empresas United y Delta ya habían cesado sus operaciones en el país sudamericano durante el año 2017.

Requisitos y trámites para viajar de Caracas a Miami tras el regreso de vuelos

El proceso de reanudación enfrenta todavía desafíos consulares que los viajeros deben tener en cuenta:

Pasaportes : los visitantes deben gestionar documentos vigentes.

: los visitantes deben gestionar documentos vigentes. Trámites consulares : Venezuela busca recuperar presencia diplomática en suelo estadounidense.

: Venezuela busca recuperar presencia diplomática en suelo estadounidense. Competencia: el mercado espera una estabilización de los precios ante la oferta de American Airlines.

El precio de los boletos de Miami, Florida, a Caracas, Venezuela el 1° de Mayo Captura de pantalla de American Airlines

El 3 de mayo se consolidará la operación diaria. Según datos de la página web de American Airlines, los pasajes de ida y vuelta entre Miami y Caracas parten desde los US$1951 en clase económica y pueden superar los US$3887 en categorías premium.