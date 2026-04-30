Newsom reaccionó al nuevo mapa electoral de Florida: “La democracia se está muriendo con DeSantis”
El cambio aprobado en el Estado del Sol representa un triunfo republicano que podría modificar el equilibrio partidario en la Cámara de Representantes de EE.UU.
- 4 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó su rechazo al nuevo esquema de distritos electorales aprobado en Florida y atribuyó la iniciativa al gobernador Ron DeSantis. El Estado del Sol se suma a otros estados, como Texas y California, que han impulsado cambios distritales con el objetivo de conseguir más escaños en el Congreso de EE.UU. de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Choque político: Gavin Newsom critica el rediseño de distritos impulsado por Ron DeSantis en Florida
La reacción se produjo luego de que la Legislatura de Florida diera luz verde a un rediseño impulsado por el Ejecutivo estatal. El nuevo trazado modifica los límites distritales y afecta la representación en la Cámara de Representantes.
“Menos de 48 horas después de hacerse público, DeSantis impuso sus mapas MAGA amañados, sin aportes, sin voto del pueblo”, señaló el gobernador de California en X. “La democracia se está muriendo con Ron DeSantis”, aseguró.
Según los datos difundidos, la modificación podría alterar la distribución actual de escaños, con un incremento en la cantidad de bancas en manos del Partido Republicano.
Florida aprueba nuevo mapa distrital: impacto en la Cámara de Representantes de EE.UU.
El proyecto fue aprobado el 29 de abril en un proceso legislativo que se completó en pocos días. La iniciativa fue presentada por el gobernador y votada en ambas cámaras en el transcurso de dos días.
En la Cámara de Representantes estatal, la propuesta obtuvo 83 votos a favor y 28 en contra. En el Senado de Florida, el resultado fue de 21 votos afirmativos y 17 negativos.
El rediseño contempla una proyección que modificaría la actual relación de fuerzas en la delegación estatal ante el Congreso. Pasaría de 20 representantes republicanos y ocho demócratas a una posible distribución de 24 a cuatro.
Nuevo mapa electoral de Florida: qué distritos cambian y cómo afecta al Partido Demócrata
El nuevo trazado eliminará cuatro distritos que estaban bajo representación demócrata. Las áreas involucradas incluyen regiones como Tampa, Orlando y sectores del sur del estado cercanos a Fort Lauderdale.
Este cambio implicará una reducción en la presencia del Partido Demócrata en zonas urbanas y suburbanas consideradas relevantes dentro del mapa político estatal. La modificación de los límites distritales forma parte de un proceso de redistribución que incide directamente en la composición de la Cámara baja federal.
Además de Newsom, las objeciones también surgieron dentro del propio Partido Republicano. Algunos legisladores como la senadora republicana Jennifer Bradley expresaron dudas sobre la constitucionalidad del mapa en relación con normas estatales que prohíben la manipulación partidaria de distritos.
Las críticas apuntan a una posible vulneración de las disposiciones conocidas como “Fair Districts”, que establecen límites al rediseño con fines políticos. Diversos grupos de defensa de derechos electorales ya anticiparon que presentarán demandas una vez que el gobernador firme la ley.
El tema de la redistribución electoral también se ha planteado en otros estados. En California, se aprobó en 2025 una medida que redefine distritos con impacto en la representación federal.
Rediseño distrital en California: qué cambia y cómo impacta en el Congreso federal
El nuevo mapa electoral de California se aprobó en las urnas el 4 de noviembre de 2025, mediante la validación de la Proposición 50 con un 63,8% de los votos a favor. Esta medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, estableció un rediseño de los límites distritales que entrará en vigor para las elecciones intermedias del presente año.
El objetivo de la propuesta fue conseguir más escaños en el Congreso de EE.UU. Con la nueva disposición, cinco distritos que anteriormente eran republicanos pasarían a ser demócratas.
Antes de que se apruebe la Proposición 50, los 52 escaños de California se dividían en 43 demócratas y 9 republicanos; con el nuevo diseño, la cifra cambió a 48 bancas para los demócratas y solo cuatro para los republicanos.
Se trata de un cambio transitorio que regirá hasta el próximo proceso de redistribución tras el Censo de 2030. Tras el censo de ese año, la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California volverá a definir los límites en 2031.
Newsom presentó esta iniciativa como una respuesta a los rediseños electorales apoyados por Donald Trump en estados republicanos como Texas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Texas. Bonos, becas y traslados pagos: el plan de Abbott para llevar médicos y enfermeros a pueblos rurales
Nueva York. Mamdani quiere transformar 11 bloques de Park Avenue en el Midtown: menos autos, más verde y ciclovías
Elecciones en Texas 2026, hoy. Talarico a la cabeza en las nuevas encuestas por la contienda hacia el Senado
- 1
Newsom se burla de Trump y anuncia una licencia de conducir de California con su foto: “La mejor de la historia”
- 2
Cuándo es el Día del Niño 2026 en Estados Unidos
- 3
Noticias de Texas: el lamento de Gina Hinojosa por los mapas electorales y el festejo de Trump
- 4
TPS en EE.UU.: la decisión de la Corte Suprema que también impacta a venezolanos y salvadoreños