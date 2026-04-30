Newsom reaccionó al nuevo mapa electoral de Florida: “La democracia se está muriendo con DeSantis”

El gobernador de California, Gavin Newsom, manifestó su rechazo al nuevo esquema de distritos electorales aprobado en Florida y atribuyó la iniciativa al gobernador Ron DeSantis. El Estado del Sol se suma a otros estados, como Texas y California, que han impulsado cambios distritales con el objetivo de conseguir más escaños en el Congreso de EE.UU. de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Choque político: Gavin Newsom critica el rediseño de distritos impulsado por Ron DeSantis en Florida

La reacción se produjo luego de que la Legislatura de Florida diera luz verde a un rediseño impulsado por el Ejecutivo estatal. El nuevo trazado modifica los límites distritales y afecta la representación en la Cámara de Representantes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó una dura crítica tras la aprobación del nuevo mapa electoral en Florida X @GovPressOffice

“Menos de 48 horas después de hacerse público, DeSantis impuso sus mapas MAGA amañados, sin aportes, sin voto del pueblo”, señaló el gobernador de California en X. “La democracia se está muriendo con Ron DeSantis”, aseguró.

Según los datos difundidos, la modificación podría alterar la distribución actual de escaños, con un incremento en la cantidad de bancas en manos del Partido Republicano.

Florida aprueba nuevo mapa distrital: impacto en la Cámara de Representantes de EE.UU.

El proyecto fue aprobado el 29 de abril en un proceso legislativo que se completó en pocos días. La iniciativa fue presentada por el gobernador y votada en ambas cámaras en el transcurso de dos días.

En la Cámara de Representantes estatal, la propuesta obtuvo 83 votos a favor y 28 en contra. En el Senado de Florida, el resultado fue de 21 votos afirmativos y 17 negativos.

El rediseño contempla una proyección que modificaría la actual relación de fuerzas en la delegación estatal ante el Congreso. Pasaría de 20 representantes republicanos y ocho demócratas a una posible distribución de 24 a cuatro.

Ron DeSantis se refirió a la posibilidad de presentarse nuevamente a presidente de Estados Unidos

Nuevo mapa electoral de Florida: qué distritos cambian y cómo afecta al Partido Demócrata

El nuevo trazado eliminará cuatro distritos que estaban bajo representación demócrata. Las áreas involucradas incluyen regiones como Tampa, Orlando y sectores del sur del estado cercanos a Fort Lauderdale.

Este cambio implicará una reducción en la presencia del Partido Demócrata en zonas urbanas y suburbanas consideradas relevantes dentro del mapa político estatal. La modificación de los límites distritales forma parte de un proceso de redistribución que incide directamente en la composición de la Cámara baja federal.

Además de Newsom, las objeciones también surgieron dentro del propio Partido Republicano. Algunos legisladores como la senadora republicana Jennifer Bradley expresaron dudas sobre la constitucionalidad del mapa en relación con normas estatales que prohíben la manipulación partidaria de distritos.

Las críticas apuntan a una posible vulneración de las disposiciones conocidas como “Fair Districts”, que establecen límites al rediseño con fines políticos. Diversos grupos de defensa de derechos electorales ya anticiparon que presentarán demandas una vez que el gobernador firme la ley.

El tema de la redistribución electoral también se ha planteado en otros estados. En California, se aprobó en 2025 una medida que redefine distritos con impacto en la representación federal.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano, como se observa en el mapa Fox News / Oficina de DeSantis

Rediseño distrital en California: qué cambia y cómo impacta en el Congreso federal

El nuevo mapa electoral de California se aprobó en las urnas el 4 de noviembre de 2025, mediante la validación de la Proposición 50 con un 63,8% de los votos a favor. Esta medida, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, estableció un rediseño de los límites distritales que entrará en vigor para las elecciones intermedias del presente año.

El objetivo de la propuesta fue conseguir más escaños en el Congreso de EE.UU. Con la nueva disposición, cinco distritos que anteriormente eran republicanos pasarían a ser demócratas.

Antes de que se apruebe la Proposición 50, los 52 escaños de California se dividían en 43 demócratas y 9 republicanos; con el nuevo diseño, la cifra cambió a 48 bancas para los demócratas y solo cuatro para los republicanos.

Se trata de un cambio transitorio que regirá hasta el próximo proceso de redistribución tras el Censo de 2030. Tras el censo de ese año, la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California volverá a definir los límites en 2031.

Newsom presentó esta iniciativa como una respuesta a los rediseños electorales apoyados por Donald Trump en estados republicanos como Texas.