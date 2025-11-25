La ciudad a media hora de Miami que es ideal para jubilarse en 2026, sin necesidad de tener un auto

Mantener un coche durante el retiro es un gasto considerable, con un costo promedio de US$3989 al año en gastos como gasolina, mantenimiento y seguro. Para quienes buscan liberarse de esa carga financiera, existe una ciudad a media hora de Miami ideal para jubilarse sin necesidad de un vehículo propio.

Cuál es la ciudad donde no se necesita la ayuda de un auto para jubilarse

Las ciudades que priorizan la movilidad peatonal se están convirtiendo en destinos predilectos. Para un jubilado que busca optimizar su economía, las comunidades donde el coche es innecesario se presentan como la opción de vivienda ideal.

Un estudio determinó que Wilton Manors en Florida es el mejor lugar para jubilarse sin necesidad de coche, según Traveland Leisure.

Wilton Manors en Fort Lauderdale cuentan con temperaturas cálidas y son ideales para los jubilados (VisittheUSA)

GOBankingRates se encargó de llevar adelante un estudio donde determinó 50 zonas en Estados Unidos donde se puede ir a pie, en bicicleta y vivir cómodamente sin coche. Wilton Manors, un suburbio de Fort Lauderdale emerge como una opción ideal para la jubilación y se ubica en el primer lugar.

Con un costo de vida anual de US$73.020, la ciudad obtuvo una alta calificación de 17 sobre 20 en facilidad para caminar y una notable puntuación de 91 sobre 100 en calidad de vida.

Para identificar la ciudad ideal, el portal de finanzas seleccionó inicialmente localidades donde al menos el 20% de los residentes fueran mayores de 65 años.

Luego, evaluó la viabilidad de vivir sin coche al utilizar el Índice Nacional de Caminabilidad de la EPA. La conclusión se basó en un análisis multifactorial que incluyó los ingresos y costos de hipoteca y transporte.

Wilton Manors es la mejor ciudad para jubilarse sin auto (Pexels/KampusProduction)

Wilton Manors, conocida como la “Ciudad Isla”, está rodeada por los brazos norte y sur del río Middle. Sus 15 parques y rampas para botes ofrecen diversas maneras de disfrutar de sus exuberantes paisajes y pintorescos canales, consignó Visit Florida.

Para aquellos que están jubilados, Wilton Manors ofrece un entorno tranquilo, pero lleno de actividades culturales e interacciones sociales. Pueden participar en clases artísticas locales o asistir a conciertos al aire libre.

Qué atracciones pueden disfrutar los jubilados en Wilton Manors

En cuanto a las actividades gastronómicas, hay varios restaurantes populares donde se pueden encontrar mariscos, ramen, comida francesa, cocteles innovadores y lugares veganos, según Visit Lauderdale.

El sitio también menciona playas para pasar los días, como la Playa de la calle Sebastián y las vías fluviales, además de otras playas. En lo que respecta al aire libre, los jubilados pueden optar por ciclismo u otras actividades de recreación en el Parque Histórico y Reserva Natural Richard, en el Parque Colohatchee u en otros sitios cercanos.

Para opciones más culturales, la ciudad cuenta con museos, centros culturales y eventos especiales. También, existen variadas tiendas de compras, donde se podrá adquirir productos locales artesanales.

Wilton Manors ofrece muchas actividades recreativas para jubilados (Pexels/RDNEStockproject)

Otros lugares de EE.UU.ideales para jubilarse sin ayuda de un auto

El Top 10 de GOBankingRates para aquellos que buscan lugares sin gastar de más en el mantenimiento de un vehículo propio, quedó de la siguiente manera: