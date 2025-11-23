A partir del 26 de diciembre: el nuevo y estricto control de la CBP que ningún migrante podrá evitar en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) pondrá en marcha un nuevo y estricto control desde el 26 de diciembre. La medida aplicará para todos los extranjeros que lleguen o salgan del país norteamericano, por lo que ningún migrante podrá evitarla.

El nuevo control de la CBP que entra en vigor el 26 de diciembre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la norma final, que entrará en vigor el 26 de diciembre de 2025, y autoriza a la CBP a recopilar datos biométricos faciales de todos los no ciudadanos al entrar y salir de EE.UU. en aeropuertos, puertos terrestres, marítimos y otros puntos autorizados.

Según la nueva norma, se exigirá a todos los extranjeros que se tomen una fotografía al entrar o salir de Estados Unidos CBP - CBP

Con la regla, se eliminan las exenciones anteriores, incluidas las de diplomáticos y la mayoría de los visitantes canadienses.

Asimismo, elimina las limitaciones a los programas piloto y amplía la recopilación de datos biométricos a nuevas modalidades de transporte, como marítima, aeronaves privadas, entrada y salida de vehículos y peatonal.

La agencia explica que el uso de la biometría facial añade una capa adicional de seguridad y permite:

Identificar a delincuentes y terroristas conocidos o sospechosos.

conocidos o sospechosos. Prevenir el fraude de visas y el uso de documentos fraudulentos.

y el uso de documentos fraudulentos. Detectar a personas que se quedan más tiempo del permitido y a extranjeros. presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional.

del permitido y a extranjeros. presentes en Estados Unidos sin la debida admisión o libertad condicional. Prevenir el reingreso ilegal de personas previamente deportadas.

Cómo funciona el requisito de recopilación de datos biométricos de extranjeros

La CBP indica que la biometría es el reconocimiento automatizado de individuos basado en sus características biológicas y conductuales, a partir de las cuales se pueden extraer rasgos distintivos para el reconocimiento. Estas incluyen: huellas dactilares, patrones del iris o rasgos faciales.

La nueva regla amplía la recopilación de datos biométricos a la salida marítima, aeronaves privadas, entrada y salida de vehículos y peatonal Facebook CBP

De conformidad con la regla, la agencia puede recopilar fotografías de todos los extranjeros que deseen entrar o salir de EE.UU., independientemente de su edad, con fines de verificación de identidad. Esto incluye a menores de 14 y mayores de 79 años.

Programa de entrada/salida biométrica de la CBP: cómo aplica a ciudadanos y residentes

En un comunicado del DHS, se destaca que aunque los ciudadanos estadounidenses no están sujetos a la nueva norma, pueden participar voluntariamente en el proceso de reconocimiento facial al entrar y salir del país.

“Los ciudadanos estadounidenses que prefieran no participar en dicho proceso pueden simplemente notificarlo a un agente de la CBP o a un representante de la aerolínea y someterse a la inspección manual de su pasaporte, tal como se requiere para viajar internacionalmente”, explica la agencia.

La CBP descarta las fotografías de los ciudadanos estadounidenses dentro de las 12 horas posteriores al proceso de verificación de identidad.

cbp American Inmigration Council

Para el caso de los no ciudadanos, los inscribe en el Sistema de Gestión de Identidad Biométrica del DHS, que conserva las fotografías hasta por 75 años. “Esto sirve como confirmación biométrica de entrada o salida, de conformidad con el Aviso del Sistema de Registros de Información de Cruce Fronterizo”, agrega.

Con respecto a los residentes permanentes legales (titulares de una green card), advierten en el Registro Federal que, según la ley de inmigración, son extranjeros autorizados a vivir en EE.UU., por lo tanto, para los fines de la norma, serán procesados, lo que quiere decir que se les exigirá cumplir con la recopilación de datos biométricos.