La lujosa boda de dos venezolanos que Trump mira de cerca: ofrece una recompensa millonaria por el padre de la novia

Un lujoso matrimonio pasó de ser una ceremonia corriente a situarse en el foco de mira por las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Esto se debe a que el gobierno de Donald Trump ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por capturar al padre de la novia, mientras que el del novio sostiene negocios en Florida.

La ceremonia, prevista para el 4 de octubre de 2025 en Canaima, Venezuela, tiene como protagonistas a Daniel Puglia y Yarazetd Padrino. La novia, que dará el próximo mes el “sí, quiero”, es la hija del ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, quien está acusado por el país norteamericano de utilizar su cargo en operaciones vinculadas al narcotráfico, según consignó CNN.

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de US$15.000 por conducir al arresto de Vladimir Padrino López state.gov

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) del 10 de enero pasado, Vladimir Padrino López, nacido en Caracas y de 62 años, fue identificado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2014, luego de ser nombrado como jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Además de utilizar dinero ilícito para financiar campañas políticas, el gobierno de Estados Unidos acusó a Padrino López de utilizar las aeronaves pertenecientes a la administración norteamericana para facilitar el transporte aéreo de cargamentos de cocaína de Venezuela hacia Centroamérica.

El gobierno de Trump anunció una recompensa de US$15.000.000 por cualquier información que conduzca al arresto del ministro de Defensa de Venezuela, que comparte un listado de nombres con otras personas en la mira de la administración estadounidense.

Cómo operó el ministro de Defensa de Venezuela con los aviones de EE.UU.

El informe detalla que Padrino López habría recibido dinero de organizaciones de transporte de drogas, en concepto de una cuota de protección, para operar desde el país latino. El monto mencionado en el documento habla de más de US$60.000 y, en caso de no abonarse con anticipación, el funcionario ordenaba que las FFAA destruyeran la aeronave.

En mayo de 2019, fue acusado por un jurado federal del Distrito de Columbia por conspiración para poseer y distribuir cinco kilogramos de cocaína en una aeronave registrada en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense incrementó la recompensa por Maduro a US$50 millones archivo

La DEA señaló que varios oficiales militares venezolanos cuentan con historial de participación en el tráfico ilegal de drogas.

Este evento se anunció en el marco del incremento del valor de la recompensa por la captura de Maduro por parte del gobierno de EE.UU., que ascendió a US$50 millones el 7 de agosto pasado.

Quién es Alfredo Puglia, el padre del novio de la boda en Venezuela que tiene vínculos en Florida

Según Univisión, el futuro suegro de Yarazetd Padrino es Alfredo Puglia, un hombre de 63 años que aparece registrado como agente de bienes raíces y gestor de empresas de comercio exterior en Miami, Florida.

En 2005, Puglia adquirió una casa en Blue Lagoon por US$320 mil millones y, una década después, la vendió. Ese mismo año, ocupó un cargo de directivo en la cadena de Don Pan de Miami y levantó una compañía exportadora de productos de ferretería en Florida, que permanece activa actualmente.

Según Univision, su domicilio actual figura en Lexington Avenue, en Nueva York, donde estaría vinculada también la hija de Padrino.

Qué se sabe de la lujosa boda

Quien filtró la invitación al matrimonio fue el exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea. En su cuenta de X compartió fotos de las tarjetas y escribió: “Está claro que es bueno ser jefe de un cartel. El 4 de octubre, Vladimir Padrino López celebrará una lujosa boda para su hija en Canaima. La boda costará fácilmente 300.000 dólares (como Ministro de Defensa, su salario anual es de 12.000 dólares). Mientras tanto, 5,1 millones de venezolanos se mueren de hambre”.

1/2 Claramente es bueno ser un jefe de cártel. El 4 de octubre, Vladimir Padrino López está organizando una boda lujosa para su hija en Cainama. La boda costará fácilmente $300,000.



Mientras tanto, 5.1 millones de venezolanos están pasando hambre… pic.twitter.com/FU71Cp1YpQ — Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) August 31, 2025

A su vez, otra polémica rondó al casamiento, la pareja habría pedido en las invitaciones que los regalos en dinero fueran depositados a través de la plataforma estadounidense Zelle. Ante esto, las cuentas se viralizaron y, según informó la congresista María Elvira Salazar, la aplicación le había cancelado el usuario a Puglia.

Acabo de recibir una llamada de @Zelle confirmando que Daniel Puglia ha sido expulsado de su plataforma.



Gracias por actuar con rapidez y por estar del lado del pueblo venezolano.



Ninguna empresa estadounidense debe ser cómplice de la narco-élite ni de sus familiares. Hoy,… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 2, 2025

“Gracias por actuar con rapidez y por apoyar al pueblo venezolano. Ninguna empresa estadounidense debería ser cómplice de la narcoélite ni de sus familias. Hoy, Zelle se mantuvo firme junto al pueblo venezolano, del lado de la libertad y la justicia”, celebró Salazar en su publicación.