EE.UU. le sigue el rastro a la familia de Joaquín Guzmán: ofrecen US$10 millones por un tío de los Chapitos

El Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una recompensa por 10 millones de dólares contra el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y tío de los llamados “Chapitos”, quienes habrían tomado el control del Cartel de Sinaloa tras la captura del capo.

ICE ofrece recompensa por tío de “Los Chapitos”

A través de redes sociales, la dependencia informó que ofrece una recompensa por 10 millones de dólares para quien brinde información que lleve a la captura o condena de Aureliano Guzmán Loera, hermano mayor de “El Chapo” Guzmán.

Ficha de recompensa del ICE por Aureliano Guzmán (Instagram @icegov)

Asimismo, el ICE señaló que este criminal es el tío de “Los Chapitos”, hijos del capo mexicano, quienes tomaron el control del Cartel de Sinaloa después de la captura y encarcelamiento de su padre.

Anteriormente, la dependencia ya había lanzado recompensas por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo mayor del narcotraficante, conocido como “El Chapito”; al igual que para su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar. También hay recompensas para sus medios hermanos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, fundaron la facción del grupo del crimen organizado para traficar fentanilo a Estados Unidos.

Quién es Aureliano Guzmán, hermano del “Chapo” Guzmán

De acuerdo con Milenio, Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, es el hermano mayor del narcotraficante y el último de los viejos capos mexicanos, sobreviviente de una generación de criminales que en su mayoría fueron asesinados o encarcelados.

Ficha de recompensa de Auerliano Guzmán (gov.com)

Se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Aureliano, ya que las autoridades de Estados Unidos registran tres fechas, por lo que se cree que pueda tener entre 79 y 81 años de edad. La Sierra Madre Occidental en México es su lugar de resguardo, ya que ahí fue visto por última vez.

“El Guano” tiene una recompensa por cinco millones de dólares por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y aunque se sospecha que los campesinos de la zona montañosa mexicana de Durango saben su paradero, ninguno estaría dispuesto a delatarlo, en especial después de que se rumoreara que en 2015, intentó asesinar a su medio hermano Ernesto Guzmán Hidalgo, por un lío de “faldas”.

Aureliano es el mayor de los siete hermanos: Joaquín, Armida, Bernarda, Miguel Ángel, Arturo y Emilio Guzmán Loera. Además, según el medio, es el que mayor parecido físico tiene con el exlíder del Cartel de Sinaloa, y quien comparte sus ideas y planes de construir una “federación de narcotraficantes” que lideraría “El Guano” en Estados Unidos.

“El Guano” Guzmán nunca ha sido capturado

De acuerdo con un coronel retirado del Ejército mexicano entrevistado por Milenio, quien pidió mantener oculta su identidad, en total se realizaron ocho operativos para intentar detener al “Guano”, pero ninguno tuvo éxito.

De izq. a derecha: Archivaldo Iván Guzmán Salazar; Jesús Alfredo Guzmán Salazar; Joaquín Guzmán López; Ovidio Guzmán López Departamento de Estado, EE.UU

La primera ocasión que intentaron capturar a Aureliano Guzmán fue en 2011, después de que “El Chapo” comenzó a ganar fama mundial, mientras que el último operativo, hasta finales del sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fue en julio de 2024, donde las autoridades capturaron al “R-8”, quien se sacrificó para protegerlo.

En este último intento, Luis Rivera Ochoa, conocido como “El R-8” corría junto con “El Guano” por la Sierra Madre Occidental mientras eran perseguidos por militares aztecas. Había dos probabilidades: que los militares se cansaran primero y los dos criminales lograran escapar, o que el hermano mayor (debido a su edad) se fatigara primero y los capturaran a ambos. En ese escenario, “El R-8” tomó la decisión de sacrificarse, por lo que llamó la atención de los uniformados para ganar tiempo para que Aureliano pudiera escabullirse entre la cordillera.