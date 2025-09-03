En Texas: el popular supermercado que cierra tras 15 años y ofrece grandes descuentos en septiembre

Natural Grocers de Vitamin Cottage, Inc., tienda de productos orgánicos, cierra una de sus tiendas ubicadas en Austin, Texas, el próximo 2 de octubre. A partir de este 2 de septiembre, comenzó una liquidación en toda la tienda con descuentos del 25%.

Las razones detrás del cierre de Natural Grocers

La noticia fue confirmada por Kemper Isely, copresidente de Natural Grocers, a través de un comunicado oficial. Allí, expuso que una renovación de contrato de arrendamiento pendiente provocó el cierre de la tienda ubicada en Austin – Arbor Walk, 10515 N.

El cierre se produjo tras el fracaso de las negociaciones de renovación del contrato de arrendamiento Captura de pantalla/Google Maps

“Austin siempre ha ocupado un lugar especial en nuestra historia”, sostuvo Isely. “Si bien nos decepciona cerrar nuestra tienda de Arbor Walk debido a una renovación de contrato de arrendamiento pendiente, esta decisión nos permite centrarnos en fortalecer nuestra presencia en el área más allá“, agregó.

La copresidente aseguró que está en colaboración con los empleados para apoyarlos en esta transición. Esto incluye la identificación de posibles oportunidades de transferencia en tiendas cercanas u ofrecer un paquete que incluya una indemnización por despido y la continuación de sus beneficios médicos.

Qué se conoce sobre las liquidaciones en la tienda

Tras confirmarse el cierre, la compañía anunció que este 2 de septiembre inició la liquidación total de la tienda. Esta medida incluye un 25% de descuento en todos los artículos, incluyendo productos de cuidado corporal y belleza, lácteos, carne, frutas y verduras, suplementos y más.

La liquidación de la tienda incluye un 25% de descuento en todos los artículos Captura de pantalla/Google Maps

¿Hay más tiendas de Natural Grocers en Texas?

Kemper Isely sostuvo que los clientes habituales de la tienda ubicada en Austin contarán con otras sucursales alternativas en el estado. Algunas de estas son:

North Lamar Blvd: 4615 N. Lamar Blvd., Ste. 304

4615 N. Lamar Blvd., Ste. 304 Cedar Park: 1335 E. Whitestone Blvd. G-17

1335 E. Whitestone Blvd. G-17 Georgetown: 1301 W. University Ave.

1301 W. University Ave. Templo : 3621 S. General Bruce Dr.

: 3621 S. General Bruce Dr. Waco: 601 N. Valley Mills Dr.

La tienda en Arbor Walk se inauguró en 2010 y fue una de las cuatro tiendas de la compañía en la región de Austin y una de las 25 en Texas.

La historia detrás de Natural Grocers

La idea de Natural Grocers nació en la década de los cincuenta, cuando Margaret y Philip Isely, padres jóvenes e idealistas, fundaron la compañía en Colorado con solo US$200.

Margaret y Philip Isely inauguraron el primer local de Natural Grocers en Colorado con el objetivo de brindarle un estilo más saludable a la sociedad estadounidense (Pixabay)

Al tener su segundo hijo, Margaret enfermó y no consiguió recuperarse con la medicina convencional. Al intentar múltiples tratamientos, recurrió a los principios del libro de Davis, Let’s Get Well, para sanar su cuerpo con una buena nutrición y alimentación.

Este hábito nutricional mejoró el cuadro médico de Margaret, por lo que decidió, en conjunto con su esposo, crear una compañía que pudiese transmitir a la sociedad estadounidense un estilo de vida más saludable.

Natural Grocers cuenta con 169 tiendas en todo EE.UU. Instagram/@naturalgrocers

En la actualidad, los sucesores del matrimonio Isely continúa con la base de ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles y “prácticas respetuosas con el medio ambiente”.

Con esta base, llegaron a consolidar más de 474 tiendas alrededor de Estados Unidos. “¡Gracias por apoyar nuestra tienda única, nuestra historia, pero sobre todo, nuestro sueño!”, sostuvo la familia en un comunicado oficial.