Los perfumes árabes de mujer más vendidos en Estados Unidos: los mejores por precios

En los últimos años, los perfumes árabes para mujer se ganaron un lugar privilegiado en la perfumería internacional. Su éxito se explica por la fijación prolongada de sus aromas, el uso de ingredientes icónicos como el oud y el ámbar, y el diseño singular de sus frascos. De acuerdo con las ventas registradas en Estados Unidos, estos son los perfumes de Medio Oriente femeninos más vendidos, organizados por rangos de precios.

Crece la popularidad de los perfumes árabes en EE.UU.

En EE.UU., estos productos incrementaron su presencia en canales de comercio electrónico. Entre los consumidores femeninos, los perfumes árabes destacan por la variedad de composiciones y por su competitividad frente a marcas de diseñador.

De acuerdo con datos de Amazon, existen distintas fragancias árabes para mujer que se encuentran entre las más vendidas en la plataforma, con precios y formatos que varían según la marca y el tamaño del envase.

Perfumes árabes más vendidos en EE.UU. para mujer por precio

Al-Rehab Choco Musk

Con un precio estimado de US$4,80, este perfume se presenta como una envoltura de calidez confortable: como una mezcla de vainilla cremosa y especias suaves que se despliegan con elegancia.

Al aplicar, se nota cómo un tinte de almizcle blanco y chocolate con leche se fusionan con la suavidad de la vainilla y la canela. Luego, una combinación más rica alrededor del corazón equilibra la dulzura con una profundidad aromática elegante.

Ard Al Zaafaran Yara

Con un precio estimado de US$5,30, este perfume en formato roll-on combina un aire floral y dulce con toques tropicales. Las notas iniciales de heliotropo y orquídea se refrescan con un toque de mandarina cítrica.

La versión en roll-on de Yara, de Ard Al Zaafaran, combina acordes florales y tropicales en un formato práctico y económico Walmart

Al-Rehab Choco Musk

Con un precio estimado de US$8,08, esta fragancia se presenta como una propuesta dulce y reconfortante que envuelve con su calidez. Las notas de salida ambarinas y especiadas dan paso hacia el aroma dominado por la vainilla.

El cierre con chocolate, almizcle y cacao recuerda a un postre recién hecho, ideal para quienes buscan un perfume económico, pero con gran personalidad.

Lattafa Yara

Con un precio estimado de US$27,95, esta fragancia oriental–vainilla ha conquistado a muchas personas por su dulzura tropical y su excelente duración. Todo esto viene en un frasco rosa que se ha convertido en un icono.

Lattafa Eclaire

Con un precio estimado de US$29,99, sus primeras notas evocan caramelo cremoso, leche y azúcar, transportando a un mundo de repostería fina.

En el corazón, flores blancas y miel dorada añaden un toque floral delicado.

Eclaire de Lattafa es una propuesta gourmand que mezcla caramelo, flores blancas y praliné en un perfume sofisticado Perfumes Cardales

Lattafa Khamrah

Con un precio estimado de US$31, esta fragancia combina especias intensas y dulzura.

La apertura mezcla canela, nuez moscada y bergamota, seguida por un corazón profundo de dátiles, praliné y tuberosa. El fondo, compuesto por vainilla, tonka, ámbar, mirra y benzoin, aporta calidez y elegancia. Esto lo convierte en una opción perfecta para noches especiales.

Los perfumes árabes para mujer llegaron para quedarse en el mercado estadounidense por su duración, intensidad y precios. Hay opciones económicas como el Choco Musk por menos de US$10, hasta fragancias más sofisticadas para todos los gustos.